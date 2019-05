von Reiner Baltzer

Die Jahreshauptversammlung des Bogensportclubs Blumberg (BSC) am Dienstag im Hotel „Hirschen“ in Blumberg verlief auch in diesem Jahr recht lebhaft. Der Vorsitzende Clemens Benzing erwähnte nach seiner Begrüßung lobend einige Aktive, die sich für den Club auch in der letzten Saison verdient gemacht haben. Namentlich erwähnte er seinen Stellvertreter Achim Krizankowski, Schriftführer Hubert Schwarz und Kassiererin Doris Mühlfriedel.

Diskussion über Entschädigung

Eine Diskussion entwickelte sich wegen einer Aufwandsentschädigung für Leistungen, die sich über die jährlich geforderten Arbeitsstunden bewegte. Nicht nur die finanzielle Seite wurde zum Thema. So wurden Zuschüsse für den Jugendbereich des Clubs bei der Stadt Blumberg beantragt.

„Wir haben uns beim Vereinswettbewerb des SÜDKURIER und der Sparkasse Schwarzwald-Baar angemeldet mit unserem Inklusionsprogramm und hoffen nun, dass wir viele Stimmen und damit ein Preisgeld gewinnen“, sagte Benzing.

Jugendgruppe integrieren

Er sprach auch die Jugendausbildung an. Hier gelte es, Trainer und Betreuer zu aktivieren. Außerdem werde die Jugendgruppe in der aktiven Gruppe integriert, machte Benzing deutlich. Im Sommer dieses Jahres stehen wiederum zwei Turniere in der Eichberg-Sporthalle an. So werde der Bogensportclub die Bezirksmeisterschaft ausrichten. Außerdem werden Helfer für die Ausrichtung des Schinken-Cups in der Blumberger Eichbergsporthalle gesucht.

Der stellvertretende Vorsitzende Achim Krizankowski, informierte die 18 anwesenden Aktiven über anstehende Arbeiten auf dem Bogenplatz am Skulpturenweg. Kassiererin Doris Mühlfriedel berichtete über einen guten Kassenstand und über die Rücklagen. Ihr wurde eine ordentliche Arbeit vom Kassenprüfer bescheinigt.

Am Ende der Versammlung wies Clemens Benzing auf die Möglichkeit eines kostenloses Schnuppertrainings für alle Interessierten hin. Außerdem werden die geselligen Veranstaltungen in diesem Jahr nicht zu kurz kommen, erklärte er. Der Club hat derzeit etwa 60 Mitglieder, 30 von ihnen gehören zu den Aktiven.