von Clemens Benzing

Blumberg – Mehr als 20 000 Mal zischten am Samstag Pfeile mit 200 Stundenkilometern aus 18 Metern Entfernung auf die 25 bis 80 Zentimeter großen Zielscheiben. Beim 5. Internationalen Schinken-Cup in der Blumberger Eichberg-Sporthalle maßen sich rund 300 der besten deutschen, schweizerischen und österreichischen Bogenschützen miteinander, berichtet Clemens Benzing, Vorsitzender des Bogensportclubs Blumberg. Viele nationale Meister, aber auch Welt- und Europameister waren in Blumberg am Start. Mitten unter ihnen auch neun Bogenschützen aus der Eichbergstadt.

Besonderheit im Programm

Am Vormittag wurde nicht nur hochkarätiger Bogensport geboten, die Veranstalter hatten auch einigen Besonderheiten im Programm, die es sonst so auf keinem anderen Turnier gibt. So wurden extra für das Blumberger Turnier zwei neue Klassen ins Leben gerufen: Zum einen die Spezial-Klasse für Sportler mit Handicap und zum anderen eine Anfängerklasse für alle, die noch kein Turnier geschossen haben, aber dennoch einmal Wettkampfluft schnuppern wollten.

Freude bei der Siegerehrung, vonlinks die Blumberger Simon Maurer (Dritter) und Sieger Clemens Benzing, sowie der Zweitplatzierte Alexander Billek aus Denkingen. Bild: Petra Stratmann | Bild: Stratmann Petra

In der Spezial-Klasse gab es dann auch gleich den ersten Erfolg für die Blumberger Schützen. Melissa Wagner war in einer hervorragenden Form und konnte einen souveränen Start-Ziel-Sieg einfahren und hatte am Ende einen unglaublichen Vorsprung von rund 150 Ringen auf die Zweitplatzierte Nora-Elina Brucker aus Tengen.

Melissa Wagner siegt mir 150 Ringen Vorsprung

Simon Maurer, Achim Krizankowski, Sebastan Ramich und Clemens Benzing nutzten dieses Turnier als letzte Vorbereitung für die Deutsche Meisterschaft in vier Wochen in Kleinleipisch in Brandenburg. Krizankowski startete sehr stark und lag nach dem ersten Durchgang noch auf Platz vier, brach dann aber etwas ein und kämpfte sich gegen Ende noch auf den 6. Platz in seiner Klasse. Simon Maurer und Clemens Benzing, die beide bereits Deutsche Meister waren und zusammen auch mit der Mannschaft zwei Deutsche Rekorde halten, lieferten sich in der Klasse Ü45 wieder einmal ein tolles Match. Nach dem ersten Durchgang lagen beide auf Platz 2 und 3 während Maurer sich im zweiten Durchgang nur leicht steigern konnte, hatte Benzing einen guten Lauf und schoss sich in Führung. Am Ende lagen die beiden auf Platz 1 und 3.

Für Blumberg starteten zudem:

Die weiteren Blumberger Starter waren Martin Bosshard auf Platz 6 Compound, Caroline Maurer auf Platz 3 bei den Schülern, Jan Schwarz bei den Jugendlichen auf Platz 2, Sebastian Ramich auf Platz 4 und Don Drygalla belegte in einer hochkarätig besetzten Langbogenklasse bei seinem ersten Turnier einem fantastischen 6. Platz.