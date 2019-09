„Solange wir noch ein paar Leute haben, machen wir weiter.“ Dieser Satz stammt von Brigitte Becker, der Kassiererin des Knappschafts- und Invalidenvereins. Die 69-Jährige kann sich noch gut an die Zeit erinnern, als 300 Menschen in der Blumberger Stadthalle zusammenkamen, um gemeinsam die Barbarafeier, ein Fest zu Ehren der Schutzpatronin der Bergleute, zu begehen. Doch das ist Jahrzehnte her. Heute zählt der einst viele Hundert Mitglieder starke Verein nur noch eine Handvoll Treue. Doch an der Barbarafeier, die immer mit der Jahresversammlung einhergeht, wird festgehalten. Früher wurde aus diesem Anlass immer ein Kranz am Denkmal „Schwarzer Mann“ niedergelegt. Doch nachdem sich dort nur noch eine sehr überschaubare Zahl an Gästen einfand und auch vonseiten der Stadt kein Redner mehr kam, wurde die Tradition aufgegeben.

Der frühere Blumberger Bürgermeister Theo Schmid, Ehrenbürger und Gemeinderat am Denkmal „Schwarzer Mann“. | Bild: privat

Das eigens für Blumberg komponierte Bergmannslied „Weg von der Saar, ruff uff de Baar“ erzählt auch die Familiengeschichte von Brigitte Becker, die in der Stadt durch ihr Engagement beim Roten Kreuz gut bekannt ist. Ihr Großvater war einer jener Bergleute, die Mitte bis Ende der 30er-Jahre des vergangenen Jahrtausends nach Blumberg übersiedelten, um im Doggererz zu arbeiten, wie man damals sagte. Deshalb gibt es in Blumberg zum Beispiel eine Halbergstraße, eine Neukircher Straße und eine Dillinger Straße. Und Familiennamen wie Hewer, Schmitt, Meisberger, Wenzel oder Zenner erzählen ebenfalls aus der Zeit, als 1800 Arbeiter, darunter rund 400 Saarländer, bei der Doggererz GmbH angestellt waren. Die Gesellschafter der GmbH waren fünf Saar-Hütten.

Eine Blumenschale ziert in diesen Tagen den „Schwarzen Mann“. | Bild: Niederberger, Holger

Die Zuwanderer hatten es zunächst sehr schwer. Im „Saarbrücker Bergmannskalender“ erinnerte sich Regina Zenner an harte Jahre: „Da war keine Haustüre, kein Wasser, kein Licht, kein Lokus, keine Treppe, keine Straße – alles nur Feld. Hatte es geregnet, versanken die Kinder bis an die Knöchel im Dreck. Der Vater brachte die Grubenlampe mit nach Hause, schlug einen Nagel in die Wand und hängte die Lampe als Lichtquelle auf. Die offene Karbidlampe hat gestunken wie die Pest.“ Im Bergmannskalender wird auch ein Alwin Neis zitiert, der sich in der neuen Heimat zunächst nicht gut angenommen fühlte: „In der Schule wurden wir als Saarfranzosen und Zigeuner beschimpft. Wir haben Rotz und Wasser geheult.“

Nach dem Krieg wollten viele der Saarländer wieder in ihre alte Heimat zurück. Sie wurden zunächst aber einmal an der Grenze zur französisch besetzten Saarzone abgewiesen. Später, als sie endlich heim konnten, hatten sich viele entschlossen, in Blumberg zu bleiben. Der Knappschafts- und Invalidenverein und der längst aufgelöste Saarländer-Verein gaben ihnen ein Stück Heimat. Im Laufe der Jahre verschwanden auch die Animositäten, wirkten die als sehr fleißig bekannten Saarländer doch daran mit, dass Blumberg die schweren Jahre nach dem Krieg meisterte und sich zu einer prosperierenden Stadt entwickelte.

„Saarstüble“ war das Wohnzimmer der Saarländer

Ältere Blumberger werden sich noch gut an das „Saarstüble“ an der Gartenstraße erinnern, das zunächst in einem ganz normalen Siedlungshaus untergebracht war. Die längst geschlossene Kneipe, die Anfang der 50er-Jahre eröffnete, war so etwas wie das Stammlokal der Exil-Saarländer – mit Bildern von der Heimat, Tafeln und Erinnerungen an den Wänden. Letzte Pächterinnen Ende der 90er-Jahre waren Ursula Gönner und deren Schwester Irmgard Borrmann. Sie setzten die Tradition der Koulmann-Wirte fort, hatte doch schon deren Großmutter Barbara Koulmann das Gasthaus gepachtet. Und auch deren Söhne, Harald, Manfred und Heinz-Jürgen, führten das Lokal in den 70er- und 80er-Jahren.

Blumberger Geschäfte unterstützen die Saarländer bei ihrer Tombola

Auf Samstag, 7. Dezember, ist die nächste Barbarafeier terminiert. Der bisherige Vorstand um die Vorsitzende Sabrina Becker und ihren Stellvertreter Hartmut Böhm lasse sich wieder in die Pflicht nehmen, sagt Brigitte Becker. Mit Toni Zenner ist zwar einer der Kassenprüfer vergangenes Jahr gestorben, doch dessen Frau Hildegard habe schon angekündigt, in die Bresche zu springen. Dass der Verein in Blumberg immer noch hohe Wertschätzung genießt, beweist die gut ausgestattete Tombola, die der Knappschafts-und Invalidenverein an der Barbarafeier für seine Mitglieder organisiert. „Die Blumberger Geschäfte und Betriebe ziehen mit tollen Sachpreisen und Geschenkgutscheinen mit“, erzählt Brigitte Becker.