Sie hinterlässt ihren Mann Dieter Baumann, eine Tochter und zwei Söhne. Vom Eichhof bei Fützen stammend, kannte sie in Blumberg lange Jahre fast jeder. Mit ihrem Ehemann Dieter Baumann betrieb sie neben dem Rathaus mit der Weinstube Baumann eines der ältesten Gasthäuser in der Stadt. Daneben engagierte sie sich in der Pfarrgemeinde St. Andreas: als Pfarrgemeinderätin, viele Jahre als Mesnerin, und sie sang in der Schola mit. Wer sie kannte, schätzte ihren Humor, bei der Frauenfastnacht glänzte sie mit ihren Beiträgen. Nun erlag sie nach rund einem Jahr ihrer Krankheit. Die Trauerfeier ist am Montag, 6. Mai in der Trauerhalle auf dem Blumberger Stadtfriedhof. Das Totengebet mit dem Rosenkranz ist am Mittwoch, 8. Mai, um 18.30 Uhr in Blumberg in der Kirche St. Andreas. Die Urnenbeisetzung ist im engsten Familienkreis aus dem Friedhof in Villingen. (blu)