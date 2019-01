Blumberg (blu) Die Blumberger Tourismussaison beginnt am Samstag, 12. Januar: In Stuttgart öffnet die CMT. Und die Stadt sowie die Bahnbetriebe sind auf der größten Reise- und Freizeitmesse mit mehr als 2000 Ausstellern aus 100 Ländern wieder mit einem Stand vertreten.

Die CMT ist die wichtigste Messe

Für Blumberg ist die CMT die wichtigste Messe im ganzen Jahr, macht Nadine Götz, Leiterin der städtischen Touristinformation, deutlich. Auf der CMT werden erste Akzente gesetzt, dort werden erste Akzente für das Jahr deutlich.

Mit im Gepäck sind der neu aufgelegte Reisekatalog mit Gastgeberverzeichnis, die Broschüre mit den Urlaubspaketen, sprich Pauschalangebote, sowie der Fahrplan der Sauschwänzlebahn samt Veranstaltungskalender und Outdoorerlebnisse der Sauschwänzlebahn. Die Museumsbahn startet am 27. April in ihre neue Saison, auf der CMT wird zum ersten Mal der neue Imagefilm gezeigt, sagt Nadine Götz.

Die Vorbereitungen sind weit gediehen, am heutigen Mittwoch beginnt der Aufbau des Gemeinschaftsstandes zusammen mit Bad Dürrheim und Königsfeld und dem Landkreis Rottweil.

Die erste Hälfte des Messedienstes übernehmen Jasmin Schmerbach und Nadine Götz, die zweite Hälfte Selina Löffler und Lorena Bausch. Bahnbetriebe-Geschäftsführer Christian Brinkmann unterstützt das Team am Montag, 14. Januar. Auch ist die IG WTB e.V. wieder dabei. Außerdem gibt es ein Gewinnspiel der Sauschwänzlebahn, bei dem man täglich eine VR-Brille gewinnen kann.

Die Stuttgarter Messe CMT ist vom 12. Januar bis Sonntag, 20. Januar, täglich geöffnet: Montag bis Freitag von 10 bis 18 Uhr, Samstag und Sonntag von 9 bis 18 Uhr. Der Stand der Stadt Blumberg und der Bahnbetriebe ist wieder in Halle 6 am Standplatz C44.

Weitere Messebesuche

Weitere Messebesuche der Stadt Blumberg sind am 12. und 13. März auf dem Prospektbörsenschiff auf dem Bodensee; vom 20. bis 24. März auf der ibo in Friedrichtshafen, vom 29. bis 31. März auf der Freizeitmesse in Freiburg. Premiere ist der Besuch der Messe "Schau" in Dornbirn vom 4. bis 7. April, sagte Nadine Götz.