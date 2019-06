von Reiner Baltzer

Der Türkisch-Islamische Verein in Blumberg, der für die Türkisch-Islamische Gemeinde steht, zeigte am Wochenende einmal mehr, dass die Sommerfeste im Bereich der Moschee und der Vereinsräume am Sportzentrum immer eine Anlaufstelle für zahlreiche Bewohner aus dem türkischen Kulturkreis, aber auch für viele Andersgläubige sind.

Einige Änderungen

An diesem Wochenende hatten die Veranstalter bei der Gestaltung des Festes einige Änderungen vorgenommen, um den Kontakt zwischen den Gemeindemitgliedern und Besuchern noch zu intensivieren. An einem großzügig angelegten Büfett mit vielen leckeren türkischen Spezialitäten gab es alles, angeboten von freundlichen Frauen und Mädchen, was das Herz begehrt.

Kuchen, Torten, Gebäck, Tee, Mokka aus den Gefilden am Bosporus, waren der Renner. Gegrilltes, natürlich angeboten von den männlichen Grillmeistern, war sehr gefragt. Samstag und Sonntag war ab neun Uhr Frühstück angesagt.

Auch diese neue Gastlichkeit kam bei den Besuchern gut an, hörte man von den Frauen, darunter auch die extra für das Fest ausgewählte Pressesprecherin, Rumeysa Altuntas. Zusammen mit dem zweiten Vorsitzenden des Kulturvereins, Fatih Arslan, stellte sie die Themen vor, die ein gläubiger Muslim, eine gläubige Muslimin zu tun und zu lassen haben. Es war interessant, einmal hinter die Kulissen einer Moschee und der Glaubensgemeinschaft zu blicken.

Die Pflichten eines Muslims

Aber zuerst einmal musste nun das Fest offiziell eröffnet werden. Dazu hatten die Verantwortlichen Bürgermeister Markus Keller eingeladen, der dieser Einladung gerne gefolgt war. Zusammen mit Fatih Arslan stimmte Blumbergs Bürgermeister am Freitagmittag die vielen Besucher auf das Festwochenende ein. Sie gaben sie das Büfett frei. Dafür durften sie ein davor liegendes Trassenband durchschneiden. Alles im Rahmen einer gewissen Zeremonie.

Bürgermeister Keller mit den beiden Vorsitzenden Fatih Arslan (links) und Mustafa Yarbas beim Schlemmen. Bild: Reiner Baltzer | Bild: Reiner Baltzer

Derartige Veranstaltung seien sehr gut geeignet, die letzten Vorurteilen auf beiden Seiten abzubauen, so der Bürgermeister in seiner kurzen Ansprache. „Es ist wichtig, dass wir miteinander sprechen und gut zusammenarbeiten“, ergänzte Markus Keller. Wer in Deutschland lebe, sollte die Wurzeln seiner Herkunft nicht vergessen. Eine Angelegenheit, die ihm sehr am Herzen liege, machte Keller deutlich.

Freitagsgebet

Fatih Arslan dankte zusammen mit dem Vorsitzenden der Türkisch-Islamischen Gemeinde, Mustafa Yarbas, den zahlreichen Helferinnen und Helfern, die für das Gelingen des Festes ihren Anteil beigetragen haben. Um 14.30 Uhr rief dann an diesem wöchentlichen Feiertag der Muslime der Muezzin zum Freitagsgebet in die Moschee auf. Sowohl am Samstag wie auch am Samstag konnten sich die Veranstalter über viele Gäste aus nah und fern freuen.