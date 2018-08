In Riedöschingen haben etliche Anwohner seit Samstag keinen Telefon- und zum Teil auch keinen Fernsehempfang mehr. Mehrfach habe der Blitz eingeschlagen, sagte Ortsvorsteher Robert Schey, die Energieversorgung Südbaar (ESB) sei schnell vor Ort gewesen und habe den Schaden in ihrem Bereich repariert, unter anderem musste ein durchgeschmortes Kabel ausgetauscht werden. Doch beim Telefonempfang hapere es, weshalb der Ortsvorsteher beim Betreiber vorstellig werden will.

