von Birgit Greif

des Musikverein Riedböhringen war am Sonntagmittag einmal ganz ohne Instrumente unterwegs. Gemeinsam wurde nach Blumberg gewandert. Viermal wurde eine Pause eingelegt. Das Vorstandsteam hatte Spiele vorbereitet und mit Punsch konnten sich die Jungmusiker aufwärmen. Das Ziel der Wanderung war Pizza essen in Blumberg. Die Jugendlichen genossen ihren Ausflug, der bis in die Abendstunden dauerte. Bild: Birgit Greif