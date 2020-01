von Reiner Baltzer

Der Fußballclub Riedöschingen mit seinen 292 Mitgliedern hat sich auch im vergangenen Jahr als ein gut organisierter und erfolgreicher Verein erwiesen. Das brachte der Vorsitzender Björn Werhan bei der Begrüßung der rund 50 Mitglieder bei der Generalversammlung im Vereinsheim zum Ausdruck.

Bei den Teilneuwahlen bestätigten ihn die Mitglieder einstimmig in seinem Amt. Die stellvertretende Kassiererin Daniela Huber wurde ebenfalls von den Mitgliedern wiedergewählt. Schriftführerin Janette Vetter hielt einen Rückblick vor allem auf die arbeitsintensiven und geselligen Einsätze beziehungsweise Veranstaltungen. Damit alles in die Reihe kommt, trafen sich die Vorstandsmitglieder in zwölf Sitzungen, um die Weichen für ihren Verein zu stellen. Die Schriftführerin dankte im Namen des Vorstands den zahlreichen Mitgliedern, die sich bei der Bewirtung im Clubheim, bei der Pflege der Außenanlagen, bei den Veranstaltungen und was sonst noch so anlag, eingebracht haben.

Die Vorstandsmitglieder des FC Riedöschingen | Bild: Reiner Baltzer

Der umfangreiche Bericht von Kassenverwalter Andreas Steuer erfreute die Mitglieder. Die Rücklagen können sich sehen lassen. Mehr Vermögenswerte als Verbindlichkeiten verbuchte Steuer. Er habe seine Aufgaben tadellos bewältigt, bestätigten die Kassenprüfer. Der Bericht für den Spielausschuss lag in den Händen von Andreas Schorpp, der den Teamgeist in den Mannschaften hervorhob. Es besteht eine Spielgemeinschaft mit dem SV Hondingen. Trainer sind derzeit Jürgen Frank und Oliver Gilly.

Über den Zustand und die Erfolge der Damenmannschaft, die von Thomas Pfeiffer trainiert wird, berichtete Maren Schorpp. Aus der vorangegangenen Jugendversammlung berichtete Jugendleiterin Corinna Hornung. Derzeit seien es 40 Kinder und Jugendliche, die in den einzelnen Teams in Spielgemeinschaft mit dem SV Hondingen ihre Punkte sammeln. Die Mädchen und Jungs aus den verschiedenen Altersklassen brächten sich auch außerhalb der Meisterschaften ein, machte sie deutlich. Über die Belange der Altersabteilung berichtete Carina Deschle. Der Vorsitzende Björn Werhan und seine Stellvertreterin Karina Schorpp zeichneten vier von zwölf vorgesehenen Mitgliedern mit Vereinsehrennadeln und Urkunden für langjährige Mitgliedschaft aus (siehe Infokasten). Einen Ausblick auf das neue Vereinsjahr hielt Björn Werhan. Neben den Meisterschaftsspielen sind auch zahlreiche Veranstaltungen und Events vorgesehen.