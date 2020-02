Gut besucht war die 25. Blackout Party der Landjugend Hondingen. Hunderte von Narren aus der ganzen Region strömten am Mittwoch ins Gemeinschaftshaus um mit der örtlichen Landjugend das 25-jährige Jubiläum und den Countdown in die närrischen Tage zu feiern. Den Gästen bot sich ein buntes Bild verkleideter Narren, die getreu dem Motto „Best of 25 Jahre Black-Out“ gemeinsam feierten.