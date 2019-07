von Roger Müller

Die Realschule in Blumberg entließ am Freitag 64 junge Menschen mit der mittleren Reife auf weiterführende Schulen, bzw. in die Wirtschaft. Jahrgangsbeste war Mona Mutzel mit einem Notendurchschnitt von 1,4. Es war gleichzeitig auch die letzte Realabschlussfeier von Rektor Egon Bäurer.

