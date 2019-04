Blumberg – Von den rund 30 Winzerbetrieben auf der Blumberger Weinmesse am 5. Mai hat ein Unternehmen ein Alleinstellungsmerkmal: das Weingut Klenert aus Kraichtal im Kraichgau. Zum einen wurde das Weingut 2015 neu gegründet, was in der heutigen Zeit selten sei, sagt David Klenert. Zum anderen sei sein Weingut seit Dezember 2018 der erste Winzerbetrieb in Deutschland, der für eine regenerative Landwirtschaft zertifiziert ist.

Erster so zertifizierter Winzerbetrieb

Weinbau ist für den bald 30-jährigen Winzer David Klenert Teil seines Lebens. Wuchs der Bachelor of Weinbau & Oenologie, der für das Unternehmen steht, doch im Schwarzrieslingdorf Kürnbach im Landkreis Karlsruhe auf und erfuhr dort von klein auf, was für den Anbau der Reben wichtig ist. Von 2009 bis 2013 studierte er im dualen System Weinbau & Oenologie in Neustadt an der Weinstraße. Während des Studiums lernte er verschiedene Weinbauregionen in Deutschland kennen, heißt es im Messeprospekt und reiste darüber hinaus nach Neuseeland und in die Schweiz, um sich Ideen und Anregungen zu holen.

Erneut laden Bettina und Rolf Bäurer in Kooperation mit der Stadtverwaltung Blumberg zur 5. Blumberger Weinmesse ein. Bild: Jürgen Müller | Bild: Müller, Jürgen

Diese Zeit habe ihn im Bereich des Weinanbaus geformt, er verfeinerte den eigenen Stil des Weinausbaus, der heute in jedem Wein zum Ausdruck kommt. Zusammen mit seiner Partnerin Eva Klentert, die er 2014 heiratete, verwirklichte er 2015 seinen Traum von einem eigenen Unternehmen, bei dem ihn seine Frau, eine Sozialpädagogin, unterstützt. Die Gründung des Weinguts wurde gründlich geplant: "Wir haben Flächen aufgekauft oder gepachtet von Leuten, die in Rente gingen oder mit ihrem Betrieb aufgehört haben, weil es kleine Betriebe waren", schildert David Klenert.

Besonders sei auch ihre Bewirtschaftungsform. Wir bewirtschaften unsere Flächen so, dass sie sich laufend regenieren. So stehen zwischen den Reben verschiedene Begrünungspflanzen. Beim Bearbeiten der Böden werden die Begrünungspflanzen mit Fermenten eingearbeitet. Die darin enthaltenen Milchsäurebakterien sorgen für einen schnelleren Humusaufbau, was dann wiederum den Reben zugute kommt. "Je mehr Bodenleben ich habe, umso besser ist meine Rebe", erklärt der Winzer. Bei laufender Produktion werde die Bodenfruchtbarkeit aufgebaut.

Dieses Bild zeigt die Vielseitigkeit der Begrünung im Weinberg zwischen den Reben. Zu sehen sind Klee, der rot blühende Inkarnatklee, Roggen, Wicken und veschiedene Gräser. Bild: David Klenert | Bild: David Klenert

Seine Rechnung geht auf. Heute, im fünften Jahr nach der Betriebsgründung, bewirtschafte er bereits 10,5 Hektar, das sei für den kleinen Zeitraum bereits eine große Fläche.

Im Betrieb setzen sich David und Eva Klenert mit den alten und traditionellen Sorten auseinander und verschaffen diesen ein neues Gesicht. Ihr Ziel steht fest: "Mit unseren Weinen wollen wir Geschichte schreiben."

Mit Wein Geschichte schreiben

Zu den Spezialitäten, die auch auf der Blumberger Weinmesse zu verkosten und zu erwerben sind, zählt der Auxerrois. Eine Weißweinsorte, die es in Deutschland vor allem im Kraichgau gebe und sonst im Elsass. Die Sorte, die aus einer natürlichen Kreuzung von Heunisch und Pinot entstand, erinnert an einen Weißburgunder, im Vergleich zu ihm ist sie jedoch bukettreicher, fruchtiger und hat weniger Säure. Etwas Besonderes sei auch der Rosée, ein Cuvée aus Spätburgunder und Lemberger Trauben.