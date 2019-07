Wegen der mehrfachen Zerstörungen an Blumberger Schulhöfen hat die Polizei bisher noch keine Hinweise. An der Eichbergschule wurde zwischen Freitagabend, 12. Juli, und Montagfrüh, 15. Juli, der Basketballkorb aus der Wand gerissen.

Blumberg Schon wieder Zerstörungen an Blumberger Schule Das könnte Sie auch interessieren

Im Innenhof der Scheffelschule wurde von Samstagabend, 13. Juli, und Montag, 15. Juli, eine Bank, die die Schüler Ende Mai in der 72-Stunden-Aktion gebaut hatten, zerstört. Zudem wurde am Mittwoch, 17. Juli, wurde der Zaun, den die Schüler ebenfalls bei der 72-Stunden-Aktion gebaut hatten, zerstört, und in den Fluren wurden am 17. Juli zwischen 17 und 22 Uhr die Zimmerschilder abgerissen. Falls jemand in diesem Zeitraum etwas Verdächtiges gesehen hat, bittet der Polizeiposten Blumberg um Hinweise, Telefon 07702/41066.