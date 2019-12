Seit Jahren ist die Berufsmesse „Berufe live“ alle zwei Jahre ein fester Termin an der Grund- und Werkrealschule Eichberg. Und die Vorbereitungen beginnen lange vor dem Forum für Schüler und Eltern.

So fand jetzt in den Räumen der Werkrealschule (Scheffelschule) das Vortreffen zum nächsten Forum im Jahr 2020 statt, teilt die Schule mit. Rektor Sven Schuh freute sich über die vielen bekannten Gesichter in der Runde, die diese für die Blumberger Schülerinnen und Schüler wichtige Veranstaltung seit Jahren durch ihr Mitwirken unterstützen, aber er freute sich auch über die vielen neuen Betriebe, die die kommende Veranstaltung zusätzlich bereichern möchten.

Beim Vorgespräch durch das Planungsteam um Konrektorin Laila Siebel und Lehrer Matthias Fischer verständigte man sich auf den Samstag, 16. Mai 2020, von 9 bis 12 Uhr als Termin für die kommende „Berufe live“-Veranstaltung.

Die Organisatoren zeigten sich überaus zufrieden über die Resonanz für die kommende Veranstaltung, für die mit diesem Treffen das Startsignal gegeben wurde.

Die Teilnahme ist noch möglich

Sollten noch weitere Betriebe an einer Teilnahme an „Berufe live“ im kommenden Jahr interessiert sein, können sie sich unter der Telefonnummer 07702/3804 oder unter tamara.varona-alonso@gwrs-eichberg.de im Sekretariat der Werkrealschule melden. Man wird dann schnellstmöglich mit Ihnen Kontakt zur weiteren Besprechung aufnehmen.