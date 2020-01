von Christiana Steger

Berta Maus, geborene Kramer, feiert am heutigen Samstag einen ganz besonderen Geburtstag, sie wird runde hundert Jahre alt. Am 25. Januar 1920 kam sie in Kommingen zur Welt und wuchs dort mit drei älteren Geschwistern auf. In Kommingen ging sie auch zur Schule, und nach dem Schulabschluss besuchte sie die Landwirtschaftsschule in Tiengen. Nach dem sehr frühen Tod der Eltern betrieb sie zusammen mit ihrem Bruder die ehemals elterliche Landwirtschaft weiter.

Den Einmarsch französischer Truppen erlebt

Als junge Frau erlebte sie zum Kriegsende den Einmarsch der französischen Truppen in Kommingen und die folgende Besatzungszeit. Das ist für sie ein prägendes Erlebnis gewesen und bis heute unvergessen. 1953 heiratete sie Ernst Maus, und der gemeinsame Hausstand war im Heimatort Kommingen. Vier Kinder kamen zur Welt und bis Ende der siebziger Jahre betrieb sie mit ihrem Ehemann eine kleine Landwirtschaft und sorgte für Kinder, Haushalt und Garten. So war ihr ganzes Leben von viel Arbeit und Sorge für die Ihrigen geprägt.

Garten als Ausgleich

Ein Ausgleich für das tägliche Soll war für Berta Maus immer der Garten, den sie mit viel Freude und Sorgfalt pflegte. Die Pflanzen dankten die Fürsorge mit Früchten und Blüten Alle Gartenfrüchte wurden verarbeitet und die Blumen waren ein tägliches Glück. 2007 verstarb ihr Ehemann und so lebte sie allein in Kommingen weiter. Bis zu ihrem 97. Geburtstag war sie bei gutem Wetter immer im Dorf zu Fuß unterwegs und einem kleinen Schwätzchen mit Nachbarn nicht ab geneigt. „In einem so kleinen Ort trifft man immer wieder nette Bekannte, und man kann sich austauschen. „Berta Maus zieht ein positives Fazit über diese Jahre.

