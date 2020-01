von Birgit Greif

Ein voller Erfolg war das 7-Meter-Turnier der Bergli-Hexen in der Riedböhringer Mehrzweckhalle. 24 Mannschaften nahmen am Turnier teil, das sind acht Teams mehr als im Vorjahr. Im Finale (Bild) siegte die Gruppe „FC Wadenkrampf „ aus Blumberg vor den Dortmunder Jungs (gelbe Trikots) aus Riedböhringen. Den dritten Platz belegten die Riedböhringer VfL-Damen. Die Teilnehmer wie Zuschauer hatten während des Turniers schon viel Spaß. Doch nach den Spielen ging die Party richtig los und es herrschte tolle Stimmung in der Halle.