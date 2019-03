Die internationale Politik hat beim großen Sonntagsumzug der Narrengesellschaft Einzug in Blumberg gehalten. Ein äußerst gut gelaunter US-Präsident schlenderte bei bestem närrischen Prozessions-Wetter durch die Straßen und schlug den zahlreichen Zuschauern einen prima Deal vor. Donald Trump alias Hans-Peter Bausch bot Schuldscheine für seinen Mauerbau entlang der amerikanisch-mexikanischen Grenze an. Für eine Fünf-Dollar-Note wollte er 20 Euro haben – ein gutes Geschäft für den Egomanen mit Arbeitsplatz im Oval Office. Außerdem hatte Trump noch kleine Tütchen mit Marihuana-Samen dabei, mit denen er die Käufer der Schuldscheine belohnte. Dabei hieß es doch bislang immer, Trump habe seine Milliarden mit Immobilien gemacht und nicht mit Drogen. Oder waren die Rauschgift-Samen eine Anspielung auf ein in Blumberg gedrehte Rap-Video, bei dem die psychoaktiven Pflanzen eine Rolle spielen? Schließlich sind die Vereinigten Staaten das Mutterlannd des Gangsta-Raps.

Seid alle umschlungen: Die Blumberger Gänseliesel Heidi Michaelis (links) und Martina Selig dürfen beim großen Sonntagsumzug als wichtige Figur der Narrengesellschaft natürlich nicht fehlen. | Bild: Holger Niederberger

27 Gruppen zogen durch die Teves- und die Hauptstraße zur Stadthalle. Das waren eine Handvoll weniger als in den vergangenen Jahren. Auffallend: Einige Ortsteile waren weder mit einer freien Gruppe noch mit einer Zunft vertreten – was vielleicht mit der großen närrischen Konkurrenz zu erklären ist.

An den Schuppen sollt ihr sie erkennen: Vier Jung-Eggäsli aus Fützen erleben die Blumberger Straßenfastnacht (von links): Maren, Cornelius, Theresa und Alica. | Bild: Holger Niederberger

Die Zuschauer jedenfalls hatten großen Spaß an dem kunterbunten Lindwurm, geizten die Vereine doch nicht mit Süßigkeiten und mit hochprozentigen Versucherle. Da wurden junge Frauen von Hexen gejagt, kleine Kinder erschreckt und wieder beruhigt und spätestens als die Eichberggeister das ganze Szenario in roten Rauch hüllten war der närrische Funken auf die vielen hundert Zuschauer übergesprungen.

Von ihm und einem Nachwuchs-Narren gibt's Süßkram: Burgpfeifer Torsten Mittelstädt grüßt die vielen Zuschauer. | Bild: Bild: Holger Niederberger

Preisträger

Der Umzug klingt mit einem närrischen Treiben in der Stadthalle aus, bei dem auch Nummern der Programmabende gezeigt werden. Und auf den Straßen geht's in den Besenwirtschaften rund. Gleich zwei erste Plätze lobten die Juroren für die beste Kostümierung beim Umzug aus: Den Platz ganz oben auf dem Podest teilen sich die Pustefix Seifenblasen und die gestiefelten Katzenrollis vom Tal. Platz zwei belegen die Bunga Bungo Boys und Trumps Mauer kommt auf Rang drei. (hon)