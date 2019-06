Dass der Schwarzwaldhof in Blumberg so erfolgreich ist, liegt zum einen an den beiden Bereichsleiter Andreas Göhring und Andreas Pöschel. Sie selbst sehen das etwas anders: „Das ist die Leistung der gesamten Mannschaft. Wir sind stolz auf unsere Mannschaft“ von inzwischen rund 300 Beschäftigten.

300 Beschäftigte neuer Rekord

Für das neue Energiekonzept zum Beispiel, immerhin eine Investition von 1,5 Millionen Euro, werden das zweiköpfige Team für Energiemanagement sowie die betroffenen Abteilungsleiter schon bei der Planung miteinbezogen. „Wir wollen das so, dass die Leute, die damit arbeiten müssen, bei der Planung mit dabei sind“, betonen Göhring und Pöschel.

Blumberg Der Schwarzwaldhof in Blumberg investiert 21 Millionen Euro Das könnte Sie auch interessieren

Investitionen sollen den Beschäftigten die Arbeit erleichtern, sei es eine Hebehilfe für die Brätlinie, dazu kommt ein betriebliches Gesundheitsmanagement, bei der der Schwarzwaldhof auch mit einer örtlichen Physiopraxis zusammenarbeitet. Dieses Jahr bietet der Betrieb kostenfrei ein Rauchfrei-Seminar an, eine Schrittzähler-Aktion, in Abstimmung mit dem Betriebsrat ein Fahrsicherheitstraining sowie eine individuelle Ergonomie-Beratung.

Ergonomie-Beratung

Auf die Fahnen geschrieben hat sich der Schwarzwalhof vier Säulen der Nachhaltigkeit, sagt Andreas Pöschel: die Mitarbeiter, Umwelt und Energie, nachhaltige Produkte sowie gesellschaftliche Nachhaltigkeit.