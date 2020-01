von Reiner Baltzer

„Blumberg on Ice„ erlebte am Samstag bei herrlich viel Sonnenschein erneut einen Ansturm der Schlittschuhläufer. Der SÜDKURIER, offizieller Medienpartner der Stadt in Sachen Glatteis, hatte die Bevölkerung so wie schon in den Jahren zuvor zum kostenlosen Eislaufen eingeladen. Vor allem Kinder und Jugendliche stürmten die Eisfläche und zogen dort, je nach Können, ihre Runden, flitzten auf ihren Schlittschuhen durch die Lücken, die sich hin und wieder auf der Eisfläche auftaten und hatten eine Menge Spaß dabei.

Dichtes Gedränge herrschte am SÜDKURIER-Stand, ganz viele Besucher nahmen am Gewinnspiel teil. Während die Wutach-Hexen die Gäste der Eisbahn mit Schlittschuhen ausstatteten, hatten die Eichberggeister alle Hände voll zu tun, um die Besucher mit Getränken und Snacks zu versorgen. Der Umsatz sei gut gewesen, war von Albert Vonnier und Philippe Huck zu hören. An den Partytischen vor der Almhütte und in der Hütte versammelten sich die Menschen, um es sich gut gehen zu lassen und um das Geschehen zu beobachten.

Weitere Ereignisse sind die Eisdiscos am 1. Februar mit DJ Mike und am 8. Februar mit den DJ Sny und Pferdle. Abends ab 18 Uhr ist für Schlittschuhbegeisterte das Mitternachtslaufen mit Schneebar und toller Musik angesagt.