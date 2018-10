Beim Ein- oder Ausparken hat ein unbekannter Fahrzeugführer am Samstag in Blumberg in der Zeit zwischen 12.15 Uhr und 12.35 Uhr auf dem Lidl-Parkplatz einen Audi A 6 beschädigt, meldet die Polizei. Ohne sich um den Schaden von rund 1000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte weg. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise unter Telefon 0771/83783-0.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein