von Fabian Bäurer

Einen Führungswechsel hat es bei den Hondinger Landfrauen gegeben. Der Verein geht mit einem neuen Vorstandsteam in die Zukunft. Barbara Reichle schied nach 15 Jahren, davon neun Jahre als Vorstandssprecherin, aus dem Leitungsteam aus. Ebenfalls stellte sich Kassiererin Marion Hahn nach 15 Jahren nicht mehr zur Wiederwahl. Zur neuen Ansprechpartnerin wurde Beate Fetscher gewählt. Imelda Gehringer übernimmt das Amt als Kassiererin. Wiedergewählt als Schriftführerin wurde Nathalie Meilhammer. Als Beisitzerinnen im Amt bleiben Renate Zürcher und Petra Gehringer. Neu gewählt als Beisitzerinnen wurden Regina Martin, Ramona Pander und Sonja Fürsattel. Kassenprüferinnen bleiben Agnes Süß und Heidi Schmid.

Das neue Vorstandsteam der Landfrauen Hondingen (von links): Beate Fetscher, Nathalie Meilhammer, Imelda Gehringer, Renate Zürcher, Petra Gehringer, Ramona Pander, Sonja Fürsattel. | Bild: Fabian Bäurer

Der Pfarrsaal war zur Generalversammlung mit 42 Landfrauen voll besetzt. Andrea Gut vom Bezirksvorstand leitete die Wahlen. Sie riet potenziellen Anwärterinnen, in den Verein „reinzuschnuppern“. Sie bot Hilfe und Unterstützung an. „Für die Vereine haben wir immer ein offenes Ohr im Bezirk“. Ortsvorsteher Horst Fürderer zeigte sich erleichtert, dass es den Landfrauen Hondingen gelungen ist, nach langer Zeit der Ungewissheit, sämtliche Vorstandsposten wieder zu besetzen.

Schriftführerin Nathalie Meilhammer blickte auf die vergangenen Monate zurück. Der Verein hat derzeit 64 Mitglieder. Gerne würde der Verein noch mehr Mitglieder in seinen Reihen begrüßen, vor allem auch jüngere Frauen. Letztmalig bilanzierte Marion Hahn den positiven Kassenstand. Die Kassenprüferinnen Agnes Süß und Heidi Schmid bescheinigten eine einwandfreie Arbeit.

Abschied mit Blumen

Die ausscheidenden Teammitglieder Barbara Reichle und Marion Hahn wurden von ihrer Vorstandskollegin Nathalie Meilhammer für ihren Einsatz und ihre engagierte Arbeit geehrt und mit Blumen verabschiedet. Beide Frauen versprachen, ihren Nachfolgerinnen bei Bedarf mit Rat und Tat zur Seite zu stehen.

Barbara Reichle zeigte sich dankbar, ihr Amt habe ihr schöne Begegnungen und Erfahrungen beschert, war ihr Resümee in ihrem emotionalen Schlusswort. Nach dem gemeinsamen Abendessen wurde das Jahresprogramm 2019/2020 vorgestellt. Eine Bildergalerie über die Aktivitäten des letzten Jahres erfreute alle Anwesenden. Die Bezirksversammlung ist am Samstag, 9. November, in Öfingen.