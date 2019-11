von Christiana Steger

Klaus Karl Prill und seine Frau Katharina Magdalena, geborene Spallik, feiern am heutigen 8. November ihre Goldene Hochzeit. 1949 kam Klaus Prill im norddeutschen Kronprinzenkoog zur Welt und aus Gesundheitsgründen verließ die Familie mit dem Dreijährigen Norddeutschland und ging nach Riedböhrigen. Hier wuchs er mit einer Schwester auf, schloss die Schule ab und absolvierte eine Schreinerlehre.

Bei TRW bis zur Rente

Nach der Bundeswehrzeit arbeitete er bei der damaligen Firma TRW in Blumberg bis zur Rente. In Kattowitz in Polen wurde Katharina Magdalena Spallik 1951 geboren. Als Dreizehnjährige verließ sie mit ihrer Familie Polen und kam über ein Lager nach Donaueschingen. Von hier siedelte die Familie nach Hondingen um und fand Arbeit. In einem katholischen Internat in Singen schloss das junge Mädchen die Schule ab und begann eine Ausbildung zur Einzelhandelskauffrau. An den Moment, als sie sich kennengelernt haben, erinnern sich die Beiden noch gerne: Es war in Riedböhringen. Die junge Frau stand vor der Kirche, während einer Arbeitspause. „Die Liebe kam im Vorbeifahren. Er fuhr im Auto vorbei und da ist es passiert!“ Herzhaft lachen die beiden Eheleute.

Hochzeit in Blumberg

Geheiratet wurde 1969 in der evangelischen Kirche in Blumberg. „Ganz in Weiß und mit einem großen Familienfest, wie es damals so üblich war. Die Bundeswehrkameraden standen Spalier, obwohl es Novemberregen gab. Das tat dem Glück aber keinen Abbruch und bis heute stehen wir gemeinsam alles durch.“ Das Ehepaar ist sich einig.

Ein Sohn wurde geboren, das junge Paar wohnte in Riedböhrigen in der alten Schule. Katharina Prill versorgte Kind und Haushalt und war immer nebenbei berufstätig und Klaus Prill arbeitete im damals üblichen Dreischicht-Betrieb.

Es waren arbeitsreiche Jahre und doch blieb immer noch Zeit für Vereinstätigkeit. Seit langem sind beide Mitglieder im Schützenverein Riedböhringen, und Klaus Prill war lange Jahre aktiv im Vorstand und hilft auch heute noch, wenn er gebraucht wird. Und noch ein gemeinsames Hobby haben sie. Langjährig sind sie Mitglied im „Vogelfreunde-Verein Villingen„ und so ist es kein Wunder, dass Kanarienhähnchen „Willi“ verwöhntes Kind im Haus ist.

Eigenes Haus gekauft

1980 kauften sie ihr Haus in der Straße „Am Waldrand„ in Blumberg, renovierten es und haben nun ein schönes, gemütliches Domizil. Hier teilen sie sich die Haus- und Gartenarbeit und nutzen das freie Rentnerdasein zum Reisen.

Die vergangene Reise führte sie nach Kroatien. Für das Paar war dies eine vorgezogene „Goldhochzeits-Reise“, und das bei bestem Wetter. Mit Geburtstagen zusammen wird die Goldene Hochzeit im kommenden Sommer mit einem großen Fest nach gefeiert. So steht jetzt nur im kleinen Kreis zum Datum eine gemütliche familiäre Feier an und es gratulieren auch zwei Enkelkinder.