von Christiana Steger

Randen (stg) "Ab in den Garten" hieß es närrisch im Gemeinschaftshaus Randen beim Programmabend der Landfrauen, und so gaben sich Büsche und Bäume, Insekten, romantische Schmetterlinge und jede Menge ganz besonderer Früchtchen ein Stelldichein. Natürlich fehlten die fürsorglichen Gärtnerinnen und Gärtner nicht und dazu jede Menge Gartenzwerge mit guten und nicht so guten Absichten.

Jacob Sisters eingeflogen

Mit den blondgelockten "Jacob-Sisters", frisch eingeflogen aus USA mitsamt ihren Mini-Pudeln, ging es gleich musikalisch zur Sache. Hinreißend baten sie ihren "Adelbert" um den Gartenzwerg fürs Rosenbeet. Die Lehrerin hatte es nicht leicht und der verunglückte Dachdecker, der einen Infobrief an seine Versicherung schrieb, auch nicht. Eine Wohnung zu bekommen ist schwer, da sollte eigentlich das Wohnungsamt helfen können. Wenn aber der Beamte gleichzeitig Chef einer Umzugsspedition ist, wird es schwierig.

Da wieherte lauthals der Amtsschimmel. Der übliche Ehealltag kam auch zur Sprache. Eine Flädlesuppe mit Küchenlappen-Einlage ist nicht jedermanns Sache. Da wird der sogar frömmste Ehemann wild. "Wiiber haben einen schwierigen Stand", das kam mit Klasse Knittelversen als lautstarkes Weiberlamento beim vergnügten Publikum bestens an, aber ohne Männer ist es eben auch nichts! Schön, wenn man viele Geschwister hat. "Bei uns war es der Bofrost-Mann": Die Randener Landfrauen waren sich einig und hatten die Lacher auf ihrer Seite.

Was wäre ein fasnachtlich bunter Abend ohne Tanzeinlagen? Die jungen Nachfolgerinnen der Landfrauen wirbelten mit ihrem "Gartentanz" rockig und poppig über die Bühne, und die Landfrauen-Seniorinnen standen ihnen als gruselige "Gartenzombies" musikalisch und temperamentvoll in nichts nach. Da waren Zugaben fällig. Ein witziger, gelungener Abend, für den es viel Beifall gab. DJ Mike aus den Bergen sorgte auch nach dem Programmende für beste musikalische Unterhaltung.