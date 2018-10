Die Bahnbetriebe Blumberg haben seit ihrer Gründung im Jahr 2013 bis Ende des Jahres 2017 einen Verlust von insgesamt mehr als 1,7 Millionen Euro erzielt. Das geht aus der Vorlage von Geschäftsführer Christian Brinkmann hervor, die er in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats vorstellte und den das Gremium verabschiedete.

Verluste durch Einlagen der Stadtwerke Blumberg reduziert

Durch Einlagen der Stadtwerke Blumberg in den Jahren 2016 und 2017 von 1,569 Millionen Euro seien der städtischen GmbH & Co. KG die Verluste fast annähernd ersetzt worden. Im Wirtschaftsplan 2018 sind 302 000 Euro Einlagen in die Bahnbetriebe veranschlagt.

Am Anfang waren die Verluste deutlich höher

Auffallend ist, dass die Verluste in den Anfangsjahren der Bahnbetriebe als Rechtsnachfolgerin des früheren Eigenbetriebs der Stadt seit dem Jahr 2016 deutlich zurückgingen. Betrugen die Verluste in den ersten beiden Jahren noch mehr als eine halbe Million Euro, sind es im Jahr 2017 noch 126 000 Euro. Geschäftsführer Brinkmann nennt mehrere Gründe, dazu zählen das Anschaffen eigener Fahrzeuge wie eine Dampflok und eine Diesellok und deren Reparaturen, allein die Dampflok kostete eine Millionen Euro. Dazu zählt auch die Reparatur der Infrastruktur nach der Streckensperrung, als Schienenschleifzug und Stopfmaschine vermehrt im Einsatz waren.

Eigene Fahrzeuge angeschafft

Dazu kam ab der Saison ein massiver Fahrgasteinbruch durch das wegen der Fledermäuse erlassenen Winterfahrverbots, die Zahlen ging von 110 000 Fahrgästen im Jahr auf unter 90 000 zurück, inzwischen bewege man sich wieder auf die Zahl 100 000 zu.

Die Bahn bleibt ein Zuschussbetrieb

Gleichwohl bleibt der Betrieb der Touristenattraktion Sauschwänzlebahn als Museumsbahn ein Zuschussbetrieb. Ende 2017 bestand eine langfristige Finanzierungslücke von 715 000 Euro. Immer wieder, so auch im Jahr 2017, kommt es zu einem Mehraufwand im Unterhaltungsbereich.

Aufsichtsrat sieht Sparpotenzial

Bürgermeister Markus Keller, Aufsichtsratsvorsitzender der städtischen Bahnbetriebe, betonte auf Nachfrage die Reduzierung des Jahresverlusts, für die er die gleichen Faktoren wie der Geschäftsführer anführt. Am Telefon weist er darauf hin, dass der Aufsichtsrat zusammen mit den Bahnbetrieben schon einiges auf den Weg gebracht habe. So würde die Bahnbetriebe zum Beispiel die Kohle günstiger erwerben und auf der Dampflokomotive sparsamer heizen. Um besser zu wirtschaften, habe man außerdem die anfangs erhöhte Zahl der Fahrten wieder reduziert. Für den Wirtschaftsplan 2019 sei ein Jahresergebnis von minus 90 000 Euro vorgesehen. Bei prognostizierten Fahrgästen von mehr als 90 000 subventioniere die Stadt jeden einzelnen Fahrgast mit weniger als einem Euro, im Panoramabad würden sie jeden einzelnen Badebesuch mit zehn Euro subventionieren.

Dieses Jahr noch sieben Adventsfahrten

Das Ergebnis für dieses Jahr könnte noch etwas verbessert werden, wenn die sieben Adventsfahrten gut angenommen werden. Sie hätten schon etliche Voranmeldungen, sagte Geschäftsführer Christian Brinkmann. Sie gingen aber davon aus, dass die Leute sich relativ kurzfristig anmeldeten.

Bahnbetriebe Seit 1977 Stadt Blumberg betreibt die Stadt Blumberg zwischen den Bahnhöfen Blumberg-Zollhaus und Weizen eine Museumsbahn als Touristenattratkion, bekannt als Sauschwänzlebahn. Im Jahr 2013 wurden aus dem Eigenbetrieb der Stadt die Bahnbetriebe Blumberg GmbH & Co. KG mit der Stadt Blumberg als einzigem Gesellschafter. Der Jahresumsatz liegt bei mehr als zwei Millionen Euro, der Verlust wird durch die Dividende der Enegieversorgung Südbaar reduziert. (blu)

