Auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarkts in der Blumberger Tevesstraße wurde am Freitag ein geparkter BMW X5 vorne links beschädigt. Die Tatzeit lag zwischen 11 und 12 Uhr, meldet die Polizei. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 2000 Euro. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise an den Polizeiposten Blumberg, Telefon 07702/41066.

