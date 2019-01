von Bernhrad Lutz

Am Donnerstagabend, 3. Januar, etwa um 22 Uhr, nahm ein 19-jähriger Autofahrer einem 32-jährigen Wagenlenker an der Ecke Leo-Wohleb-Straße und Winklerstraße die Vorfahrt, teilte die Polizei mit. Bei der Kollision wurden insgesamt vier Personen leicht verletzt, darunter ein fünfjähriges Kind. Es entstand Sachschaden an den Autos in Höhe von etwa 10 000 Euro.