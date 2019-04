Mehr als 1,8 Promille Alkohol im Blut hatte ein 59-jähriger Autofahrer am Ostermontag bei einer Kontrolle in Blumberg, teilt die Polizei mit. Es war gegen 18.25 Uhr, als eine Streifenbesatzung im Burbacher Weg in der Kernstadt einen Autofahrer kontrolliert. Bei der Kontrolle stellten die Ordnungshüter zunächst einen deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein Alcotest habe einen Wert von mehr als 1,8 Promille ergeben. Nach einer ärztlichen Blutentnahme musste der Mann seinen Führerschein abgeben.