von Lena-Marie Baschnagel

In der Kirche St. Genesius in Riedböhringen wurden am Sonntag vier neue Ministranten und Ministrantinnen feierlich aufgenommen. Es sind Sophia Bausch, Lara Boma, Elena Paralidov und Fabian Weißhaar.

Verabschiedet wurden Chiara und Janina Eisenring, Jonas Fehrenbach, Benedikt und Laurin Föhrenbacher, Tobias Fricker, Jan, Lea und Tim Girolami, Lena-Marie Maier, Jonas Martin, David und Julia Schrempp sowie Nico Simon. Für ihre treuen Dienste am Altar überreichten ihnen die Oberministrantinnen Natalie Weinmann, Janina Weinmann und Lena-Marie Baschnagel ein kleines Präsent.

Den vier Neuzugängen wurden die gesegneten Plaketten von den Oberministrantinnen überreicht. Die Riedböhringer Ministranten werden in Zukunft von Fabian Weißhaar, Elena Paralidov, Lara Boma und Sophia Bausch unterstützt. Auch drei neue Kommunionhelferinnen traten am Sonntag ihren Dienst an. Pfarrer Karlheinz Brandl überreichte Sarah Greif, Birgit Heizmann und Manuela Widmann ihre Urkunden und ein kleines Präsent.