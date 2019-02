Blumberg (blu) Ein Unfall mit Blechschaden ereignete sich am Montag gegen 12 Uhr in der Blumberger Kernstadt an der Einmündung Goethestraße/Achdorfer Straße, meldet die Polizei. Beteiligt an dem Auffahrunfall mit rund 1000 Schaden waren nach Angaben der Polizei der 32-jährige Lenker eines VW Sharan und ein 26-jähriger Audi-Fahrer. Beide hätten zum Unfallhergang widersprüchliche Angaben gemacht. Die Polizei bittet deshalb Zeugen, sich beim Polizeiposten Blumberg unter der Telefonnummer 07702 41066 zu melden.