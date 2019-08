Beim 10. Blumberger Eichberg-Cup der U15-Junioren im Dezember wird auch der FC Schaffhausen teilnehmen. Das teilte Joachim Jakob, Vorsitzender des Fördervereins Kickers Schwarzgelb auf Anfrage mit. Schaffhausen komme für Nürnberg, die abgesagt hätten. Derzeit sind noch zwei der 15 Teilnehmer-Plätze offen: Schwierig werde es mit einem englischen Team: wegen des möglichen Brexits sei die Reisesituation (Pässe, Dokumente) noch völlig unklar. Bis zur Generalversammlung am Donnerstag, 12. September, um 19.30 Uhr im Belo More in Riedböhringen sollen die Teams komplett sein.

Blumberg Zehn Erstligisten beim zehnten Blumberger Eichberg-Cup Das könnte Sie auch interessieren

Fest zugesagt hatten bereits zwölf Teams: Titelverteidiger Bayer 04 Leverkusen, TSG 1899 Hoffenheim, FC Augsburg, Borussia Mönchengladbach, RB Leipzig, RB Salzburg, VfB Stuttgart, SC Freiburg, Eintracht Frankfurt, RB Salzburg, Sparta Prag, GC Zürich und der FC 08 Villingen.