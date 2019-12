Die abendliche Adventsmusik in der evangelischen Kirche in Blumberg geht weiter. Nachdem mit Gudrun Prillwitz voriges Jahr die Hauptinitiatorin nach 30 Jahren zum letzten Mal mitwirkte, führen Astrid Heider und Anja Schuler, die beide schon mitwirkten, diese Tradition am zweiten Adventssonntag fort. Die Zuhörerinnen und Zuhörer erwartet am Sonntag, 8. Dezember, in der evangelischen Kirche in Blumberg wieder hochkarätige Kammermusik.

Mitwirken werden Astrid Heider (Flöte/ Altquerflöte), Sabine Schmieder (Piccoloflöte), Nicole Münch (Flöte), Sabine Mann (Violoncello), Michael Vonnier (Akkordeon/Orgel) und, zum ersten Mal, Noriko Rößling (Klavier). Noriko Rößling, seit 2018 Klavierlehrerin an der Musikschule Blumberg, übernimmt den Klavierpart, der bisher von Gudrun Prillwitz gespielt wurde.

Die Zuhörer erwartet ein abwechslungsreiches Programm mit Werken des Barock, der Klassik, der Romantik und zeitgenössischer Musik. Das etwa einstündige Konzert beginnt um 17 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Orgelvariationen von Bach

Zur Einstimmung spielt Michael Vonnier auf der Orgel Choralvariationen von Johann Sebastian Bach. Vogelstimmen intonieren die Musiker auf der Piccolo-Flöte; Querflöte und Altquerflöte, von Carl-Maria von Weber ist das „Trio für Klavier, Flöte und Cello“, um katalanische Landschaften geht es dann in einem Stück für Flöte und Akkordeon.

Als passenden Abschluss intoniert Michael Vonnier wieder ein Orgelwerk von Louis Marchand mit dem Titel „Grande Dialogue“.