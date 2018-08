von Reiner Baltzer

Blumberg – Mit der Veranstaltung am Samstagnachmittag im Blumberger Freibad lagen die Verantwortlichen Sascha Engel, Bodo Schreiber, Lena Hettich, Rainer Gradinger und Schwimmmeister Bernd Frank genau richtig. 27 Teilnehmer stürzten sich von den Sprungbrettern in die Fluten und versuchten in der Luft bis zum Aufprall auf die Wasseroberfläche Haltung zu bewahren.

Beim sogenannten Arschbombenwettbewerb wurde nicht nur die Höhe der Wasserfontäne, sondern auch die Fluphase der Springer vor dem Aufprall auf die Wasseroberfläche von der Jury mit Schreiber, Hettich und Frank bewertet.

In den Altersgruppen weiblich sechs bis zwölf Jahre waren es Amelie Renz, Lea Fritz und Denise Baumann, die die Nase vor hatten und mit Urkunden und Präsenten ausgezeichnet wurden. Bei den Jungens in dieser Altersklasse landeten Dustin Schneider, Jason Fischer und Tyla Ruf auf den Plätzen eins bis drei.

Die Sprünge von Daniel Blank, Felix Schillinger und Jens Wieland erhielten in der Altsklasse 13 bis 18 Jahre die beste Bewertung. Bei den Erwachsenen waren Steven Boma, Sandro Babau und Pedro Babau zum Wettkampf angetreten.

Der Andrang beim Rutschwettbewerb war mit 31 Teilnehmern riesig. Erfolgreich abgeschnitten haben in den einzelnen Altersklassen Maya Merz, Alexa Tröndle, Amelie Renz (sieben bis zwölf Jahre). Dustin Münch, Kristinja Bogdanovic und Denis Selima schnitten in dieser Altsgruppe am besten ab.

Bei den älteren Jungens erhielten Daniel Blank, Jan Schwarz und Felix Schillinger die besten Bewertungen. Die drei haben die Rutschbahn in sagenhaften Zeiten, alle im Bereich von wenig mehr als fünf Sekunden, bewältigt. Bei der Erwachsenengruppe dominierten Daniel Blanco, Silvia Tröndle und Sandro Babau das Feld.

Launig brachte Moderator Sascha Engel seine flotten Sprüche an die vielen Zuschauer und die Teilnehmer. Während Bodo Schreiber die Teilnehmer starten ließ, fungierten Schwimmmeister Bernd Frank als Zeitnehmer, Lena Hettich als Preisverteilerin und Rainer Gradinger als Schriftführer.

Für fetzige Musik sorgte DJ Mike aus den Bergen. Die Sieger der Wettbewerbe bekamen neben Urdkunden jeweils eine Saisonkarte für das nächste Jahr, die Zweitplazierten eine Zwölferkarte und die Drittplatzierten einen Gutschein in Höhe von 15 Euro für den Kiosk. Alle Beteiligten waren sich einig: Solch tolle Veranstaltung sollte im nächsten Jahr wiederholt werden.

Ferienprogramm Der Rutsch- und Arschbombenwett im Panoramabad war ein Programmpunkt im Blumberger Ferienprogramm. Organisiert wurde der Wasserspaß gemeinsam sam Arbeitskreis Tourismus und Freizeit, der Stadtverwaltung und dem Freibad-Team. Das nächste städtische Angebot im Ferienprogramm ist am kommenden Sonntag, 12. August, der Kindertag an der Sauschwänzlebahn. Am Dienstag geht es von 9 bis 14 Uhr um essbare Kräuter und Pflanzen mit Uwe Dibowski, am Freitag, 10. August, ist von 14 bis 18 Uhr eine Ziegenwanderung auf dem Schabelhof mit "With Horses for Jesus e.v.", am Samstag, 11. August, heißt es am Feuerwehrhaus in Blumberg von 10 bis 14.30 Uhr "Feuerwehr live erleben". (blu)

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein