Eine Betrugsmasche aus dem Ausland erreicht nun auch Blumberg. Edwin Gottwalt in der Kernstadt erhielt am Donnerstag fünf Anruf mit der Vorwahl 0039, das wäre Italien. Eine Männerstimme und dann eine Frauenstimme forderten ihn in Englisch auf, bestimmte Daten in seinen Computer einzugeben. Gottwalt ließ sich nicht darauf ein und antwortete, dass er die Anrufer nicht verstehe. Im Herbst habe er schon mehrfach derartige Anrufe aus dem asiatischen Raum gehabt. Das deckt sich mit Anrufen aus Indien im Landkreis Ravensburg. Die Polizei rät, bei solchen Anrufen die Nummer zu notieren, aufzulegen und bei der Polizei zu melden.