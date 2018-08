Am alten Blumberger Bauhof in der Vogtgasse begann am Dienstag der Abriss der Gebäude. Vorige Woche wurden die ehemaligen Räume von Bauhof und Wasserwerk von der Projektbau GmbH entkernt, jetzt ist der Bagger im Einsatz. Das alte Feuerwehrhaus mit dem historischen Schlauchturm werden nach Aussagen von Bauleiter Daniel Herden dieses Woche noch nicht abgerissen. Bild: Bernhard Lutz

