Der Premieren-Erfolg macht eine Neuauflage geradezu zwingend: Nachdem sich im vergangenen Jahr rund 400 Blumberger Kinder an der „Weihnachtsstiefelaktion im Schaufenster„ beteiligt hatten, haben sich Stadtverwaltung und Gewerbeverein dazu entschieden, auch in diesem Jahr Jungen und Mädchen am 6. Dezember auf Stiefelsuche in den Schaufenstern der Blumberger Geschäfte zu schicken.

So läuft die Aktion ab

Im Vorfeld der Aktion werden alle örtlichen Grundschulen und Kindergärten Vorlagen zum Basteln bekommen, diese können auch im Rathaus abgeholt werden. Die Kinder können die Vorlagen anmalen, ausschneiden und zu einem Stiefel zusammenkleben. Die Stiefel werden dann im Rathaus abgegeben, gefüllt und dann an die teilnehmenden Geschäfte verteilt.

So verteilen sich die Kosten

Die Kosten der Stiefelfüllung teilen sich die Geschäfte. 20 Prozent der kleinen Geschenke übernimmt die Stadt, weitere 20 Prozent der Gewerbeverein. Jeder Stiefel wird mit einem Wert von fünf bis sechs Euro gefüllt. Betriebe, die im vergangenen Jahr mitmachten, wurden mit jeweils 45 Euro an den Kosten beteiligt.

So bekommt jedes Kind seinen Stiefel

Die Stiefel werden am 6. Dezember in den Schaufenstern der teilnehmen Unternehmen versteckt sein. Hat ein Kind seinen Stiefel entdeckt, dann kann es ihn mit dem Beleg im Geschäft auslösen. Alle Gewerbetreibenden, die ein Schaufenster haben, sind deshalb vom Rathaus angeschrieben und zum Mitmachen aufgefordert worden. Die Weihnachtsstiefel-Aktion sei auch ein guter Anlass für weitere Angebote (Rabattaktion, Punsch/Glühwein oder Musik), schlagen Rathaus und Gewerbeverein vor.

So geht es am Tag drauf weiter

Einen Tag nach der Weihnachtsstiefelaktion, am Samstag, 7. Dezember, ist dann wieder der Blumberger Weihnachtsmarkt im Außenbereich der Stadthalle. Aus diesem Anlass wird das Theater Sturmvogel aus Reutlingen in der Stadthalle gastieren und um 15 und 18 Uhr das Weihnachtsspiel „Die Geister sind los!“ nach Charles Dickens aufführen. Das Ensemble zeigt die berühmte Weihnachtsgeschichte als interaktives Kindertheater, kindgerecht und modern aufbereitet. Und das bei freiem Eintritt.