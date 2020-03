von Gernot Suttheimer

Die Alt-Katholische Kirchengemeinde Kommingen, Nordhalden, Neuhaus und Uttenhofen plagen Geldsorgen. Das wurde auf der gut besuchten Gemeindeversammlung am Sonntagmittag in der Dorferlebnisscheune Nordhalden deutlich. Die 2019 erzielten Einnahmen decken die Ausgaben nicht mehr. Deshalb rief der Vorsitzende Rainer Happle zu Spenden auf. Schriftführer Karl Heer erinnerte an das Benefizkonzert am 29. November 2019 mit Tim Fischer und dem Kirchenchor Tengen. Die Gottesdienstbesuche hätten sich mit 25 bis 35 Teilnehmern stabilisiert, berichtete Pfarrer Stefan Hesse. Anita Heer bereichert den Gottesdienst mit ihrem Orgelspiel. Das Gitarrenduo Saitensprung gastiert am Pfingstmontag erneut in der Johanneskirche.

Momentan werden 77 Schüler in Blumberg und Donaueschingen von Stefan Hesse und seinem Kollegen Guido Palazzari in Religion unterrichtet. Der Kirchengemeinde dienen zurzeit nur vier Ministranten. Die Erstkommunion wird am Sonntag, 19. April, in Kommingen gefeiert. Innerhalb der Kirchengemeinde gab es 2019 vier Sterbefälle, acht Geburten und zwei Trauungen. Der Wassereintritt am Turm der Johanneskirche wurde behoben. Über einen Windfang an der Sakristei werde nachgedacht, erklärte Hesse.

Kindergottesdienst an Heiligabend

Der erstmals angebotene Kindergottesdienst an Heiligabend wurde gut angenommen und werde auch dieses Jahr wieder angeboten. Die Kosten für die Generalsanierung des Schwesternhauses belaufen sich auf 70 000 Euro, sagte Rainer Happle. Man werde deshalb nur das Notwendigste machen und versuchen, das Gebäude wieder zu vermieten. Bei starkem Wind laufe Wasser in die Sakristei. Das müsse behoben werden.

Der Vorsitzende Happle tritt für eine Quotenregelung bei Pfarrern ein, die in gleichgeschlechtlicher Beziehung leben. Diskriminierung sei den Alt-Katholiken fremd, sagte Pfarrer Hesse, aber man wolle bei diesem Thema keine Vorreiterrolle spielen. Im Kassenbericht von Heidrun Suchalla wurde deutlich, dass auch die Kollekten zurückgehen. Auch 2020 werden sich Einnahmen und Ausgaben nicht decken. Richard Sauter wurde für weitere sechs Jahre als stellvertretender Vorsitzender der Kirchengemeinde gewählt. In der Osterzeit ist ein Kindergottesdienst geplant.