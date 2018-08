von Christiana Steger

Achdorf (stg) Tradition hat mittlerweile die Sommerserenade der Blumberger Band "Alsaba" zum Ferienbeginn in der Achdorfer "Scheffellinde". Nun sind es schon zehn Jahre, und zu diesem Geburtstag hatten sich Wolfgang Tscholl, Gerhard Scherer und Helmut Eck mit Andreas Cramer aus Aselfingen noch einen Gastmusiker dazu geholt, der sich perfekt einbrachte. Ein breites Repertoire haben die Musiker, die seit 13 Jahren zusammen spielen und so hörten die Gäste an diesem lauen Abend ein abwechslungsreiches Programm an. Mundart mit Andreas Gabalier, Hubert von Goisern und Rainhard Fendrich ebenso wie die "Schickeria", Ohrwürmer und Welthits. Da war Elvis dabei mit "Return to sender", und die Beatles mit "Yesterday", Domenica , Zucchero und Leonhard Cohen. Eine ganze Folge war Country- und Westernmusik gewidmet und natürlich kamen deutsche Schlager wie "Rote Lippen" oder "Marina", Lieder, bei denen so manches Bein unter dem Tisch mitwackelte.

