Was heute die vom SÜDKURIER als Medienpartner begleitete Blumberger Eisbahn ist, nämlich Anlaufstation für alle, die sich im Winter an der frischen Luft austoben möchten, das war über viele Jahrzehnte hinweg die Skipiste am Buchberg. Bis 2010 baute der 1973 gegründete Skiclub Blumberg hier einen kleinen Schlepplift auf. Bürokratische Auflagen für dessen Betrieb und zurück gehende Schneemengen haben dazu geführt, dass der Schlepplift heute eingelagert bleibt. "Wir hätten auch niemanden mehr, der den Lift betreuen könnte", sagt Robert Eby, heute Vorsitzender des Vereins.

In den 70er-Jahren war am Buchberg-Lift immer richtig viel los. | Bild: Privat

Zunächst brauchte es aber keine Organisation, um in Blumberg sein Glück auf Skiern zu finden. Der frühere esb-Chef Friedrich-Wilhelm Pfaff hat noch die Bilder vor Augen, wie er als Schüler in einem Rutsch von der Ottilienhöhe bis zur Einmündung des Burbacher Wegs in die Kirchstraße hinunter sauste. Die Piste führte am längst abgerissenen Schützenhaus vorbei und die Firma Metz Connect hatte sich damals noch nicht an diesem Abschnitt des Buchberghangs angesiedelt. Das Mitglied der Rentnergruppe "Aktivis" kann sich noch gut daran erinnern, dass er und seine Freunde sich eine Sprungschanze bauten, um einige Meter durch die Luft zu fliegen. "Wir wedelten dabei kräftig mit den Armen", erzählt er – so wie das seinerzeit im Skispringen üblich war. Seine Holzski kaufte sich Pfaff in der Schreinerei Lang.

Im Hintergrund: Die mit viel Einsatz gebaute mobile zweite Talstation des Skiclubs | Bild: Privat

Pfaff war es auch, der zu den Gründungsmitgliedern des Skivereins zählt und 15 Jahre lang dort als Schriftführer tätig war. Weitere Männer der ersten Stunde waren Hans Thoma (Vorsitzender), Karlhans Schweizer, Werner Zimmermann und Gerhard Dietsch. Als Talstation war zunächst ein alter Omnibus im Einsatz. Hier kauften sich die kleinen und großen Skifahrer ihre Liftkarten, hier konnten sie sich aufwärmen und ein warmer Tee (und anderes) wurde hier auch von Waltraud Fleske, sie wohnt heute in der Seniorenwohnanlage Ob der Kehr, ausgeschenkt. Später bauten die handwerklich begabten Männer mit Unterstützung von Blumberger Betrieben in der Zimmerei Greitmann auf einem Chassis ein rollendes Vereinshaus aus Holz auf. Das kam auch bei den ersten Blumberger Straßenfesten zum Einsatz und hatte gegenüber den Ständen der anderen Vereine einen entscheidenden Vorteil: Es war mit einer Spüle ausgestattet. "Wir hatten immer saubere Gläser und haben viel mehr Bier verkauft als alle anderen", schmunzelt Pfaff noch heute.

Der Mann mit der Russenmütze und der Lochzange: Karlheinz Fleske, Ehemann von Waltraud Fleske, entwertet eine Liftkarte. | Bild: Privat

Als die Steghose und der selbst gestrickte Winterpullover als Pisten-Kleidung aus der Mode kamen und allmählich von Lifthose und Anorak verdrängt wurden, gründete der Skiclub eine Skischule, um auch in die Ausbildung einsteigen zu können. Die Kleinsten wurden am Hausberg unterrichtet, und die, die mehr als den Stemmbogen beherrschten, mit denen ging es in den Schwarzwald. Höhepunkte waren die Nachtabfahrten bei Flutlicht und Musik, da steppte der Party-Bär am Buchberg.

Die erste Talstation am Buchberg-Lift war ein ausrangierter Bus, wie an den Fenstern zu erkennen ist. Waltraud Fleske (hinten rechts) versorgte die Besucher mit wärmenden Getränken. | Bild: Privat

Doch alles hat seine Zeit und Winter, die von Anfang Dezember bis in den April hinein für eine geschlossene Schneedecke sorgen, gibt es ja auch nicht mehr.