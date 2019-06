Die Chaotischen Szenen spielen sich vor allem am Spätnachmittag. Denn dann drängt es die arbeitende Bevölkerung ins Bad, gleichzeitig verlassen viele Gäste die vor wenigen Jahren komplett sanierte städtische Einrichtung. Besonders gefährlich ist es immer dann, wenn Rettungswege zugestellt werden. Was durchaus vorkommt. Gleichzeitig ärgern sich auch Anwohner, deren gekennzeichneten Privatparkplätze von Fremden in Beschlag genommen werden.

Eine Flugeinlage vom Dreimeter-Brett im Panoramabad. | Bild: Reiner Baltzer

Was tun? Einfach neue Parkplätze anlegen? Aber wo? Und dann müssten Rathaus und Gemeinderat auch abwägen, ob es gerechtfertigt wäre, wegen einiger Hitzetage im Jahr am Eichberghang erneut in die Natur einzugreifen und weitere Flächen zu versiegeln. Vor zwei Jahren haben einige Mitglieder des Gemeinderats bei einem Arbeitseinsatz Markierungen für Parkplätze auf die Straße gepinselt, um so das wilde Parken besser in den Griff zu bekommen. Die Aktion war gut gemeint, hat die gewünschten Folgen aber nicht gezeigt

Das Panoramabad kann auch Beach-Party: Zahlreiche Besucher säumen den Bühenbereich beim Auftritt der Black Forest All Stars. | Bild: Roger Müller

Die Stadtverwaltung appelliert in Flyern, die beim Eintritt ins Bad verteilt werden, an die Vernunft der Schwimmbad-Besucher. Danach soll sich jeder Besucher die Frage stellen, ob er unbedingt mit dem Auto kommen müsse. Sie erinnert auch daran, dass Rettungsfahrzeuge durch falsch abgestellte Autos nicht an ihren Einsatzort gelangen könnten: „Was ist, wenn Sie, Anwohner oder Besucher dringend Hilfe benötigen?“, wird auf dem Flyer gefragt.

Das Rathaus hat sich auch an den Blumberger Polizeiposten gewandt. Nach Auskunft von Hauptamtsleiterin Nicole Schautzgy wollen die Beamten den Parkplatz an Hitzetagen in Zukunft regelmäßig anfahren.