Die Kommunahlwahl am Sonntag, 26. Mai, rückt immer näher. In Nordhalden gibt es keine Kandidatenliste für den Ortschaftsrat. Hier finden sich aber immer wieder aktive Menschen, die bereit sind, sich für das Gemeinwohl zu engagieren. Der amtierende Ortsvorsteher Dirk Steuer zeigte sich am Montagabend erfreut, dass wieder sechs Personen bereit stehen, sich im Falle ihrer Wahl für die Bürgerinnen und Bürger einzusetzen.

Heidrun Suchalla und Kurt Leute hören auf

Da die bisherigen Ortschaftsräte Heidrun Suchalla und Kurt Leute dem Gremium nicht mehr angehören möchten, stellen sich Anke Lengsfeld und Martin Fleischer erstmals zur Wahl. Anke Lengsfeld ist 43 Jahre alt, hat zwei Kinder und ist von Beruf Bilanzbuchhalterin bei der Firma Sto. Sie ist im Narrenverein Randenwölfe aktiv und gibt als Hobby Walken an.

Martin Fleischer ist mit 36 Jahren der jüngste Kandidat. Er ist Abtgeilungskommandant der Freiwilligen Feuerwehr Nordhalden. Der Zimmerermeister ist bei den Randenwölfen und dem Ski-Club aktiv und fährt zudem gern Rad. Von den amtierenden Ortschaftsräten stehen vier wieder zur Verfügung. Der 51 Jahre alte selbständige Agrarbetriebswirt Günter Heer hat drei Kinder und wirkt mit im Gesangverein Eintracht, bei der Feuerwehr, beim Ski-Club und im Narrenverein.

Er ist Vorsitzender der Maschinengenossenschaft und geht gern Wandern. Der Informationselektrotechniker Christian Schautzgy arbeitet als stellvertretender Laborleiter bei der Firma Metz Connect. Der 43-jährige, der seit 2009 Stadtrat ist, hat zwei Kinder und ist beim Ski-Club, dem Narrenverein und der Feuerwehr aktiv. Rainer Happle ist 50 Jahre alt, hat vier Kinder und berät als selbständiger Finanz – und Versicherungsmakler viele Kunden.

Er ist Vorsitzender der alt-katholischen Kirchengemeinde und im Narrenverein und Ski-Club sowie bei der Feuerwehr. Der Wirtschaftsingenieur Dirk Steuer arbeitet bei der Firma Mall als Verkaufsleiter. Er ist 38 Jahre alt, hat zwei Kinder und ist seit fünf Jahren Ortsvorsteher. Er engagiert sich für die Dorfgemeinschaft und ist besonders bei den Randenwölfen, im Ski-Club und in der Feuerwehr aktiv. Im Prinzip könne in Nordhalden jeder gewählt werden, betonte er.

