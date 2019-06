Blumberg/Innsbruck – Die Freude bei den Mitgliedern des Akkordeon-Orchesters Blumberg war groß, und sie hatten allen Grund. Beim „World Music Festival“ in Innsbruck, dem weltweit größten Wettbewerb für Harmonika- und Akkordeonorchester, belegten sie in ihrer Kategorie den ersten Platz.

Uraufführung in Blumberg

Und das mit der Eigenkomposition von Dirigent Kai Ambruster, die sie bei ihrem Konzert am 30. März in der Blumberger Stadthalle uraufgeführt hatten. Die Blumberger Musiker traten in der Oberstufe an, der zweithöchsten Stufe.

Bereits zum fünften Mal nahm das Akkordeon-Orchester an diesem Wettbewerb, teil, den der Deutsche Harmonika-Verband als größter nationaler Verband ausrichtet, dieses Jahr zum 13. Mal. Seit 1983 bereichert der Wettbewerb alle drei Jahre die Musikszene der Tiroler Landeshauptstadt und ist ein Höhepunkt für alle Liebhaber konzertanter Akkordeonmusik auf höchstem Niveau.

3000 Teilnehmer

Zwei Tage lang kämpften die rund 3000 Teilnehmer und Teilnehmerinnen aus Deutschland, Österreich, der Schweiz, Dänemark, Irland, Großbritannien, Kroatien, Moldawien, den Niederlanden, Polen, Spanien und Litauen bis hin zu Neuseeland und Australien in 185 Orchestern, Ensembles oder als Solisten vor insgesamt 23 internationalen Juroren um die Platzierungen und die begehrten Pokale.

Am Samstagnachmittag war es dann soweit. Der lang vorbereitete Auftritt vor der vierköpfigen Jury in der Innsbrucker Messe stand unmittelbar bevor. Nervös und voller Vorfreude starteten die Spieler des Akkordeon-Orchesters Blumberg ihre Sightseeing- Tour durch eine imaginäre Stadt, denn um nichts anderes ging es in dem von Dirigent Kai Armbruster speziell für das Orchester komponierte Stück.

Fünf kontrastreiche Sätze

Das Stück „Sightseeing“ besteht aus fünf kontrastreichen Sätzen, die den Zuhörer mit musikalischen Stilmitteln auf eine Reise zu unterschiedlichen Sehenswürdigkeiten führen möchten.

Während man im ersten Satz „Stadtrundfahrt“ gut gelaunt mit dem Bus an den Sehenswürdigkeiten der Stadt vorbeifährt und die Atmosphäre aufsaugt, schreitet man im zweiten Satz „Kathedrale“ durch den großen Eingang einer Kathedrale. Durch die bunten Kirchenfenster fällt Licht, während kleine Staubpartikel durch die Luft flirren. Warmer Gesang lässt einen zur Ruhe kommen.

Im dritten Satz „Café“ kann man in einem kleinen Straßencafé genussvoll entspannen und die Menschen um sich herum zu beobachten. Der vierte Satz „Aussichtspunkt“ ermöglicht den Zuhörern schließlich einen imposanten Ausblick vom höchsten Punkt der Stadt. Im fünften Satz „Marktplatz“ endet die kleine Reise auf dem quirligen Marktplatz. Schon von weitem sind die bunten Stände zu sehen und verheißen lebhaftes Treiben der Händler und Besucher.

Jury lobt hohes Niveau

Nach dem Auftritt begann das Bangen um die erreichten Punkte. Während die Jury bereits nach dem Auftritt vom hohen Niveau und der großen Spielfreude des Orchesters sowie dem abwechslungsreichen und unterhaltsamen Stück schwärmte, konnten die Musiker es noch nicht so recht glauben.

So ging es dann am Sonntagvormittag ins Olympiastadion der Stadt, wo unter tosendem Applaus und nicht enden wollenden La-Ola–Wellen neben dem Innsbrucker Bürgermeister Georg Willi auch der Präsident des Deutschen Harmonikaverbands Jochen Haußmann die rund 5000 Besucher zur Preisverleihung begrüßte und die Sieger kürte.

Europa-Orchester

Umrahmt wurde die Preisverleihung vom Europa-Orchester und dem Hohnerklang unter der Leitung von Hans-Günther Kölz. Nachdem die Aufregung vom Samstag zwischenzeitlich etwas abgeflacht war, flammte sie nun wieder mächtig auf. Nach schier endlos erscheinenden Verleihungen der Preise der anderen Kategorien, kam man nun schließlich zur Kategorie „Akkordeon-Orchester/Erwachsene/ Oberstufe“, der zweithöchsten Kategorie, in der auch das Blumberger Akkordeon-Orchester aufgetreten war.

Während die Plätze von hinten her nach und nach aufgerufen wurden, und die Aktiven schon die Befürchtung hatten, man hätte sie womöglich vergessen, hörten sie schließlich ihren Namen: „Platz 1 mit 47,5 von 50 möglichen Punkten und dem Prädikat „Hervorragend“ das Akkordeon-Orchester Blumberg!“ Von diesem Moment an hielt sie nichts mehr auf den Stühlen, die Freude war riesig. „Mit diesem Ergebnis hatte von uns keiner gerechnet“, aber wie hatte der Ehrenpräsident des Deutschen Harmonika-Verbands und Begründer des World Music Festivals Arnold Kutzli in seinem Grußwort schrieb: „…für Überraschungen ist … Innsbruck immer gut…“.

Der Verein Das heutige Akkordeonorchester Blumberg wurde 1951 unter dem Namen Harmonikaspatzen Blumberg gegründet und hat derzeit 28 Aktive, davon waren 24 bei dem Internationalen Wettbewerb in Innsbruck mit dabei. Seit 1997 ist Kai Armbruster Dirigent, für das Orchester ein Glücksfall, da er auch selbst komponiert. Mit einer Komposition von ihm gewannen die Akkordeonspieler in Innsbruck in ihrer Kategorie, der Oberstufe, unter rund 20 Orchestern. (blu)