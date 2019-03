von Conny Hahn

Blumberg – Das Akkordeon-Orchester Blumberg präsentierte sich bei seinem Frühjahrskonzert in Form einer musikalischen Weltreise am Samstagabend in der Stadthalle in Bestform. Unter dem Motto "Postcards" überbrachte das Orchester als Weltenbummler unter der Leitung von Dirigent und Reiseführer Kai Armbruster den Zuhörern musikalische Grüße aus aller Welt, die Ansagerin Evelyn Glunz charmant und informativ übermittelte.

Mit Jazz- und Rockelementen

Eröffnet wurde die Reise mit dem epischen Werk "Rhapsody" von Filmkomponist Stuart Hancock, bevor die nächste Botschaft in Form des emotionsgeladenen Tangos "Romance del diabolo" mit Solist Michael Vonnier aus dem fernen Buenos Aires folgte. Spätestens bei der beeindruckenden Eigenkomposition des Dirigenten "Sightseeing" mit den fünf abwechslungsreichen Sätzen Stadtrundfahrt, Kathedrale, Café, Aussichtspunkt und Marktplatz fühlte sich das Publikum inmitten der fröhlichen Reisegruppe auf ihrem Städtetrip. Mit diesem Werk wird das Orchester im Mai auch beim populären World-Music-Festival in Innsbruck teilnehmen. Vor der Pause zog ein kleines Ensemble um Michael Vonnier, Martina Back, Alexander Gut und Luisa Rist nochmals alle Register und begeisterte mit dem temperamentvollen Werk "Brehme" des baskischen Ausnahmekomponisten Gorka Hermosa, der immer wieder Elemente aus Jazz, Rock, Funk und anderen Stilistiken in der Akkordeonmusik vereint.

Mit dem Stück "Am Fjord" mit passendem Postkartenmotiv im Hintergrund übermittelt das Jugendensemble um seinen Leiter Kai Armbruster (ganz rechts) dem Publikum seine musikalischen Grüße aus Norwegen. | Bild: Conny Hahn

Das Jugendensemble, geleitet von Kai Armbruster, präsentierte sich mit Ansagerin Saskia Schmid ebenfalls als muntere Reisegruppe und versandte zum Auftakt des zweiten Konzertteils vier musikalische Postkarten an das Publikum. Das kleine Schaf "Little Sheep" graste munter auf den saftig grünen Wiesen Irlands, bevor "Am Fjord" in Norwegen das Wasser in unberührter Landschaft plätscherte und in der Provence die Sonnenanbeterinnen "Sunflowers" die Felder zierten. Im "Cottn Club" in New York, dem Treffpunkt für Swing, Jazz und Blues, endete die Reise schließlich, bevor sie mit Elton Johns Lied "Can you feel the love tonight" aus dem Musical König der Löwen noch einen Abstecher nach Afrika als Zugabe beinhaltete.

Dirigent Kai Armbruster wie auch die Musiker des Akkordeon-Orchesters sind bei der Eigenkomposition "Sightseeing", hier im Satz "Café" voll in ihrem Element. | Bild: Conny Hahn

Mit der lebhaften "New York Overture" meldete sich anschließend auch das Hauptorchester von verschiedenen Stationen wie der 5th Avenue, dem Broadway oder Harlem aus der Stadt, die niemals schläft, zurück. Lateinamerikanische Leichtigkeit und Lebensfreude aus der Metropole Rio de Janeiro vermittelte die spritzige Sambamusik in "Mas que nada", bevor zum Abschluss Entertainer "RW – Robbie Williams" aus der Nähe von Manchester die Zuhörer mit einem Medley begeisterte. Mit tosendem Applaus bedankte sich das Publikum für die gelungene Reise auf höchstem musikalischen Niveau und forderte noch zwei Zugaben ein. Mit den modernen Werken "Lady Marmelade" sowie "1980 – F" schloss sich der musikalische Postkasten dann endgültig.

