von Simon Bäurer

Die Bläserjugend Achdorf lud am vergangenen Sonntag zum 18. Entenschwimmen auf der Wutach ein. Trotz Regen kamen viele Gäste zu dieser Traditionsveranstaltung. Von den 1250 Enten, die am Start von der Brücke nach Über-achen in die Wutach gekippt wurden, überquerte am Ende in Achdorf die Ente von Benjamin Kaiser aus Mundelfingen als Erste das Ziel.

Bild: Simon Bäurer

Die Plätze zwei und drei belegten Erik Blessing und Stefan Gischkat. Viele hochwertige Preise fanden so ihre neuen Besitzer. Am Ziel unterhielt die kleine Besetzung des Musikvereins Achdorf unter der Leitung von Stefan Bruder die Gäste, die es sich bei einer Wurst sowie Kaffee und Kuchen gutgehen ließen.

Bild: Simon Bäurer