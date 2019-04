von Simon Bäurer

Bei der jährlichen Putzaktion der Bläserjugend und des Musikvereins Achdorf im Tal trafen sich am Samstag mehr als 30 Musiker (Bild), um das Tal von Müll und allerlei Unrat zu befreien.

In mehreren Kleingruppen waren die Musikusse unterwegs, um alle fünf Ortsteile zu säubern. Auch in diesem Jahr mussten die Helfer feststellen, wie viel Müll von den Leuten einfach so weggeworfen wird. So befanden sich zum Beispiel Autoreifen, Windeln oder auch ein Schwangerschaftstest im zum Ende hin voll gefüllten Container. Zum Abschluss gab es für alle Mitwirkenden noch einen Fleischkäswecken, um sich von der geleisteten Arbeit wieder zu stärken. Bild: Simon Bäurer