von SK

Achdorf – Fastnacht rückt näher, und die Närrinnen und Narren im Tal freuen sich schon auf ihren Einsatz vom Schmutzigen Dunnschtig bis zum Fastnachtsdienstag. Der Narrenverein Obertalemer Blindschießer aus Achdorf startet am Donnerstag, 28. Februar, um 10.30 Uhr mit der Absetzung des Ortsvorstehers in die Dorffasnet.

Blumberg Die Pfetzerzunft Zollhaus/Randen steht in den Startlöchern Das könnte Sie auch interessieren

Die Narrenbäume werden um 14 Uhr in Achdorf und Opferdingen aufgestellt. In Achdorf wirtet die Jugendfeuerwehr und in Opferdingen ist Treff im Vereinsheim. Um 19.11 Uhr startet der Hemdglonkerumzug in Achdorf und anschließend ist Treff zum Hemdglonkerball im Haus des Gastes. Das Jugendrotkreuz lädt am Freitag, 1. März, zur Fasnetparty in die alte Schule in Aselfingen ein, und am Samstag, 2. März, beginnt um 20 Uhr der Bunte Abend der Vereine im "Haus des Gastes" in Achdorf.

Umzug durch das Tal

Der Rosenmontagsumzug startet um 9.11 Uhr von Opferdingen durch das Tal und ab 14.30 Uhr ist Kinderfasnet im "Haus des Gastes". Die Narrenbäume werden am Dienstag, 5. März, um 11.11 Uh in Achdorf und Opferdingen gefällt. Der Fasnetfunken in Achdorf wird am Samstag, 9. März, um 19.30 Uhr entzündet und in Opferdingen am Sonntag, 10. März, um 19.30 Uhr.