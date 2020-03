In Achdorf gibt es Ärger: Am 7. März wurden am Ortseingang von Blumberg kommend circa 25 Stauden und Sträucher abgeholzt, obwohl dies nach dem Naturschutzgesetz nur bis Ende Februar erlaubt ist, meldete ein Anwohner.

Die Stauden am Achdorfer Ortseingang wurden auf den Stock gesetzt. Bild: Jens Gehrke | Bild: Jens Gehrke

„Dieses Areal war ein großer Lebensraum und Rückzugsort für viele Vögel, Insekten und andre Lebewesen. Wir sind schockiert über dieses Vorgehen“, so der Anwohner. Für die Stadt sei dies eine blöde Situation, räumte Hauptamtsleiterin Nicole Schautzgy ein.

Sie hätten eine örtliche Firma mit dem Zurückschneiden beauftragt, aber nicht zu diesem Zeitpunkt sondern erst wieder, wenn dies erlaubt sei. Die Firma sei schneller gewesen als gedacht, die Stadt könne die Firma nur rügen. Sie seien mit den Anwohnern in Kontakt, um dies zu erläutern.