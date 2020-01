von Reiner Baltzer

Die Abholzmaßnahmen im Bereich des Wasserhochbehälters auf dem Billibuck stoßen einem Einwohner Riedböhringens (Name ist dem SÜDKURIER bekannt) bitter auf. Für ihn sei dieser Eingriff in die Natur nicht notwendig gewesen. Immerhin seien dieser Aktion mehrere Bäume und Büsche unterhalb des Wasserbehälters „zum „Opfer gefallen“, wie er bei einem Gespräch mit dieser Zeitung deutlich macht.

Mann beobachtete Rodungsmaßnahmen von seinem Wohnzimmerfenster aus

„Wir sprechen immer über Naturschutz und über die Erhaltung der Baumbestände in unseren Wälder und dann so etwas“, sagt der besorgte Bürger. Ihm sei der Erhalt der Natur in ihrer Ursprünglichkeit ein Anliegen, machte der Mann deutlich, der die Aktion von seinem Wohnzimmerfenster aus beobachten konnte.

Wassermeister verteidigt die Baumfällaktion

Im Auftrag der Pressestelle der Stadt Blumberg gab der verantwortliche Wassermeister Markus Fricker eine Stellungnahme zu dem Vorkommnis ab. Demnach seien die Wurzeln eines Ahornbaums bei Rohrleitungsarbeiten beschädigt worden, sodass dessen Standsicherheit im Steilhang nicht mehr gegeben gewesen sei. Außerdem habe sich der Ahornbaum auf der Leitungstrasse der Anlage befunden. Bei den gefällten Eschen sei Totholz im Geäst festgestellt worden. Aus Sicherheitsgründen habe man sie aus dem Steilhang entfernen müssen.

„Bei der Sanierung des Wasserbehälters Billibuck ist eine Neubepflanzung mit mehreren einheimischen Baumarten und Gehölzen zur Steilhangsicherung geplant“, so der Wassermeister. Außerdem bekäme der Wasserbehälter eine Flachdachbegrünung und somit auch eine Bienenweide.