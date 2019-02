Ärger: So sieht es derzeit an den Kleidercontainern am Blumberger Sportzentrum aus, die der DRK-Kreisverband Donaueschingen und der DRK-Ortsverein Blumberg aufgestellt haben, wie auf den Conatainern steht. Schon zum wiederholten Mal wurde der SÜDKURIER auf so einen Missstand aufmerksam gemacht. Bild: Bernhard Lutz