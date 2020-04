In Blumberg und den Ortschaften gedenken in diesen Tagen viele Menschen an die letzten Kriegstage vor 75 Jahren. Einige ältere Bewohnerinnen und Bewohner haben das große Leid und die Schrecken noch selbst erlebt, etliche Jüngere kennen das von den Berichten der Eltern und Großeltern. In der heutigen Raumschaft Blumberg waren unter anderem Achdorf, Fützen und insbesondere Randen Schwerpunkte. In Randen hielten die Alt-Katholiken am Sonntag eine Gedenkfeier in der Stephanus-Kapelle mit rund einem Dutzende Teilnehmern ab. Dieser Berichten schildert die Situation in Randen und Fützen. In einem weiteren Bericht behandeln wir die Geschehnisse in Achdorf.

Französische Soldaten nehmen Fützen unter Beschuss, im Hintergrund das damalige Haus Wehinger. | Bild: Archiv Fred Trendle

Es ging schnell. „Am 30. und 31. März 1945 überschreitet das 2. Französische Armeekorps unter schweren Verlusten bei Speyer und Germersheim den Rhein.“ Am Freitag, 20. April, fliegen schon Aufklärer und Jagdbomber Einsätze über der Baar. So schildert es der Autor Fred Trendle in seinem Buch „10 Tage im April – Das Kriegsende auf der Baar und an der oberen Donau Ende April 1945“. Von Villingen über Donaueschingen bis Blumberg und von Bräunlingen bis Immendingen und Tuttlingen reichen die Schilderungen des Autors.

Waldshut-Tiengen Erinnerungen an die Besatzungszeit: Wie Stühlinger Zeitzeugen das Kriegsende erlebten Das könnte Sie auch interessieren

Zum Wochenbeginn 23. April rückten die Franzosen von Villingen und Donaueschingen kommend vor Richtung Schweizer Grenze. Im Raum Blumberg hatten deutsche Soldaten die Straße von Zollhaus nach Randen unterbrochen, schildert Leopold Willauer. Am 24. April verdichten sich die Kriegshandlungen auf der Baar. Die Franzosen rücken vor und bringen Geschütze in Stellung. Als sie bemerkten, dass in Fützen deutsche Truppen waren, begannen sie von Randen aus den Beschuss mit Flak und Panzer Richtung Fützen.

Randen, Fützen 75 Jahre Kriegsende: Als Randendorf brannte – Zeitzeugen erinnern sich Das könnte Sie auch interessieren

25. auf 26. April: In Randen brennen in der Nacht zwölf Häuser ab, neun Gehöfte schossen die Deutschen in Brand, das Haus von Leopold Willauer in der Hauptstraße 3 (heute die B 27) und die beiden Nachbarhäuser gerieten in Brand, „weil Munition in französischen Fahrzeugen von den Deutschen beschossen wurde und explodierte“, schildert Leopold Willauer. Bei den Kämpfen in dieser Nacht fielen 16 deutsche Soldaten.

Ewald Weh zeigt 2015 die Ausstellung in Randens St. Stephanus-Kapelle der alt-katholischen Kirchengemeinde. | Bild: Bernhard Lutz

Am 26. April trommelten die Franzosen die Bevölkerung zusammen, Dorfpolizist Karl Schmid, Adolf Schmid und Arthur Willauer sollten erschossen werden, weil sie während der Kampfhandlungen als Zivilisten auf französische Soldaten geschossen hätten. Zwei russische Gefangene konnten Adolf Schmid entlasten, eine russische Zivilarbeiterin entlastete Arthur Willauer. Die beiden Männer kamen frei, Karl Schmid wurde vor den Augen der Bevölkerung erschossen.

Stühlingen Mütter und Kinder aus Grimmelshofen genießen am Ende des Zweiten Weltkriegs die Schweizer Gastfreundschaft Das könnte Sie auch interessieren

Leopold Willauer war elf, als die Kriegshandlungen auf Randen übergingen. „Unser Haus ist abgebrannt, wir waren im Keller,“ nur Opa Leopold Willauer ging ab und zu nach oben. Als er feststellte, dass unser Haus brannte, mussten wir alle raus. „Der Opa ging noch in den Stall und hat das Vieh losgebunden, die meisten unserer Kühe und Kälber haben wir später wieder gefunden. „Es war kurz nach Mitternacht, als wir das Haus verließen. Rings um Randen hatten die deutschen Soldaten einen Schützengraben ausgehoben, dort haben wir die Nacht bis zum Morgen verbracht.“

Unser Bild zeigt französische Truppen beim Vormarsch am 26. April 1945, hier unter dem Viadukt beim Ortseingang Fützen von Grimmelshofen kommend. | Bild: Archiv Fred Trendle

Als es Tag wurde, kamen die Franzosen wieder zurück, die Deutschen waren wieder fort, sie hatten den Befehl, sich Richtung Allgäu durchzuschlagen und dort wieder zu sammeln. Nach Abzug der Truppen blieb unterdes eine große Gefahr für die Kinder. An vielen Orten lag noch Munition, die scharf war. Mehr als ein Jahr lang sei die Munition immer wieder gesammelt und gesprengt worden. Da sei extra ein Spezialist aus Blumberg gekommen. „Wir Jungs haben ihm immer geholfen und die Granaten im Wald gesammelt.“ Eine gefährliche Arbeit. Jungs sahen die Munition oft als Spielzeug an, mit fatalen Folgen. Ein Jugendlicher kam bei einer Explosion ums Leben, ein anderer wurde schwer verletzt.

Den Krieg als Kind erlebt

Alma Müller (85) war in den letzten Apriltagen zehn Jahre alt. „Ich empfand das schon grausam als Kind. Wir durften nicht mehr im Elternhaus sein, das war ein Offizierssitz. Wir mussten in das Haus von Oskar Schmid gegenüber, und da war ein Luftschutzkeller. Der Vater war im Krieg. Wir mussten im Keller bleiben. Der Besitzer Oskar Schmid durfte nur die Kellertreppe hoch, plötzlich rannte er ganz aufgeregt die Treppe herunter und rief zu meiner Mutter „Lina, Dein Haus brennt.“ Insgesamt brannten zwölf Häuser ab, und das ganze Vieh.

Verzweifelte Schreie der Tiere

An die verzweifelten Schreie der Tiere kann sich Alma Müller heute noch erinnern. Zehn Häuser der zwölf Häuser wurden wieder aufgebaut. Am 12. Mai ist noch mein Bruder tödlich verunglückt durch spielen mit Handgranaten. Schicksale, in jeder Familie. Alma Müller erinnert sich noch an die Mutter Hedwig Schmid, die in ein Nachbarhaus ging, um um Rat zu fragen, und dann von den Franzosen zunächst daran gehindert wurde, in ihr Haus zu ihren zwei Kindern zurückzukehren, weil Randendorf in diesem Moment von den Deutschen beschossen wurde.

Der 1947 geborenen Ewald Weh, der die schrecklichen Geschehnisse nur vom Erzählen seines 1908 geborenen Vaters Martin Weh kannte, hat eine Botschaft: „So etwas darf nie wieder passieren. Krieg bringt nur Leid.“ Umso bestürzter ist er, in wie vielen Ländern auch heute noch Kriegshandlungen begangen werden.

Fützen unter Beschuss

Auch in Fützen tobten die Kämpfe. Als die Franzosen nach der Einnahme von Randen bemerkten, dass in Fützen deutsche Truppen waren, begannen sie von Randen aus den Beschuss mit Flak und Panzer Richtung Fützen, schildert Leopold Willauer. Die folgenden Schilderungen stammen von unserem Mitarbeiter Erich Schüle. Der Kirchturm, auf dem die deutschen Verteidiger Beobachtungsposten bezogen hatten, war durch den Beschuss einsturzgefährdet. Zeugen wollen beobachtet haben, dass SS-Soldaten vor ihrem Abzug das Schul- und Rathaus in Brand steckten, dabei wurden sämtliche Grundbuchakten ein Raub der Flammen. Die Sieger begannen sofort mit Hausdurchsuchungen. Es kam zu Repressalien und auch Vergewaltigungen. Im katholischen Pfarramt wurde zunächst die Kommandantur eingerichtet, die später in das Kaufhaus Wehinger verlegt wurde. Im Ort wurde, soweit es die Besatzer zuließen, echte Nachbarschaftshilfe geleistet.

Viele Menschen aus Fützen finden während der Kämpfe Unterschlupf auf dem benachbarten Landenhof wenige Hundert Meter hinter der Schweizer Grenze. | Bild: Schleitheim