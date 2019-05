von Lena Marie Baschnagel und Simon Bäurer

Die Freude bei den Riedböhringer Ministranten war groß. Als die 72-Stunden-Aktion am Sonntag endete, hatten sie ihre Aufgabe erfüllt. Sie mussten die Terrasse hinter der Kardinal-Bea-Schule aufhübschen. Um 17.07 Uhr konnten sie die Terrasse bei der Grundschule an Schulleiterin Angelika Sitte und an Lehrerin Anita Weinmann übergeben.

Es ist geschafft. 72 Stunden liegen hinter den Ministranten vom Tal, die gemeinsam mit Unterstützung ihrer Eltern den Pfarrgarten neu gestalteten. Im Hintergrund ist zu sehen die neu gestrichene Mauer, sowie die Grillstelle und einen Teil des versetzten Apfelbaumes. | Bild: Simon Bäurer

Die Aufgabe: Die alten Platten der Terrasse hatten sie durch neue ersetzt und auch das Unkraut, das sich zwischen und unter den Platten befand, entfernt. Die Ministranten haben vier Sitzgruppen samt Sonnenschutz mit jeweils einem Tisch und zwei Bänken aus Paletten für die Schüler und Schülerinnen geschaffen. Außerdem bauten und bepflanzten sie zwei Hochbeete.

Die Schulterrasse nach der 72-Stunden-Aktion. | Bild: Lena-Marie Baschnagel

Für die bereits vorhandenen Blumengefäße bauten sie schöne und zum gesamten Ambiente passende Übertöpfe. Insgesamt haben die Ministranten 49 Insektenhotels und Nistkästen gebaut. Darunter ein riesiges Insektenhotel, das so konstruiert ist, dass die Grundschüler und Grundschülerinnen die Insekten darin durch eine Glasscheibe beobachten können.

Was noch dazu kam: Während der Aktion haben die Ministranten auch einen Kastanienbaum in die freie Natur verpflanzt. Diesen hatten zwei Teilnehmer vor 13 Jahren während ihrer Grundschulzeit im Unterricht als Kastanie in einen Blumentopf eingepflanzt. Beendet wurde die Aktion mit einem Gottesdienst und einem kleinen Abschlussfest auf der Schulterrasse.

Am Samstag ging auch an der Blumberger Grund- und Werkrealschule die erfolgreiche 72-Stunden-Aktion ihrem Ende entgegen. 14 Schülerinnen und Schüler, zusammen mit fast allen Pädagogen der Schule waren mit Freude und Eifer dabei. Noch einmal galt es für die Kinder und Jugendlichen zusammen mit Laila Siebel, Miriam Ritter, Konstantin Konegen und Michael Langenfeld die Mauern auf dem Schulhof bunter zu machen. Nach vollbrachtem Werk wurde schließlich der Grill angeworfen. Dabei ließen die Beteiligten noch einmal die Aktion Revue passieren. | Bild: Reiner Baltzer

Am Ende der Aktion stand auch der Gewinner des Wettbewerbs mit den meisten Plastikflaschendeckel fest. Aus dem Dekanat Schwarzwald-Baar lagen die Riedböhringer Minis liegen mit ihren 100 806 gesammelten Plastikflaschendeckel auf Platz vier vierten. Ein Dank der Ministranten gilt ihren Sponsoren und allen Helferinnen und Helfern.

Premiere in Achdorf: Die erste Teilnahme an der 72-Stunden-Aktion war für die Ministranten aus Achdorf ein voller Erfolg. Sie waren eine von 3400 Aktionsgruppen in ganz Deutschland, um die Welt mit einem sozialen Projekt ein kleines Stückchen besser zu machen. Gemeinsam mit ihrem Verantwortlichen Simon Bäurer gestalteten sie den Garten um das Pfarr- und Freizeithaus St. Franziskus in Achdorf neu.

Die Ministranten in Achdorf strichen bei der 72 Stunden-Aktion in Achdorf auf Pfarrmauer. | Bild: Simon Bäurer

Die rund 20 Minis haben mit unterstützenden Eltern und vielen weiteren freiwilligen Helfern aus dem großen Garten einen neuen Ort der Begegnung und der Gemeinschaft geschaffen. Die neu erbaute und versetzte Feuer- und Grillstelle bietet nun Gelegenheit zu tollen Lagerfeuerabenden.

Fußballfeld errichtet

Auf der langen Wiese entlang der hinteren Pfarrmauer wurde ein Fußballfeld mit Toren errichtet und der dort stehende Apfelbaum umgepflanzt. Um sich weiterhin sportlich zu betätigen, wurde die alte Wäschehenke zu einer Reckstange umfunktioniert. Auch für die beiden Mülltonnen wurde ein geeigneter Unterstand gebaut.

